Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat am Montag über die Ergebnisse des Gipfels zur Corona-Lage im Land informiert. Diskutiert wurde unter anderem über die Regeln zu Familien- und Weihnachtsfeiern.

Sehen Sie unten die Pressekonferenz im Video, aufgenommen in der Staatskanzlei in Schwerin. Hier geht es zur Zusammenfassung: Neue Corona-Maßnahme ab Herbst: Bei Kindern in Kitas und Schulen wird Fieber gemessen

🔴 LIVE Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zum MV-Gipfel Gepostet von Staatskanzlei MV am Montag, 21. September 2020

Von OZ