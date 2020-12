Schwerin

Jetzt wird es ernst: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat sehr kurzfristig zum nächsten MV-Gipfel geladen. Bereits ab 11 Uhr sollen Vertreter von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften offenbar über weitere Maßnahmen gegen die schnelle Ausbreitung der Corona-Pandemie beraten. Teilnehmer halten es für möglich, dass Schwesig den kompletten Lockdown plant – ähnlich wie in Schleswig-Holstein, wo ab Montag Geschäfte und Schulen dicht sein werden.

Die Einladung zur Krisensitzung kam fast überfallartig erst am Vormittag. In einer Telefonkonferenz will Schwesig beraten, wie das Land gegen den Anstieg der Corona-Zahlen vorgehen sollte. Am Mittwoch gab es mit 298 neuen Fällen die höchste Infektionszahl seit Beginn der Pandemie in MV. Am Sonntag ist ein Gipfel der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) geplant.

Offenbar will Schwesig die wichtigen Weichenstellungen offenbar noch zuvor vornehmen. Das könnte nach Auffassung von Sitzungsteilnehmern auch bedeuten, dass sämtliche über Weihnachten geplante Lockerungen wieder kassiert werden. Fraglich sei auch, ob am bevorstehenden Wochenende überhaupt noch Freizügigkeit beim Weihnachtseinkauf herrschen wird.

Von Frank Pubantz