Ausweitung der Maskenpflicht, weniger Gäste bei privaten Feiern, Sperrstunde in der Gastronomie – die Landesregierung will sich am Dienstag mit Kommunen und Vertretern aus Wirtschaft und Gewerkschaften auf strengere Corona-Regeln in MV bereits ab 35 Infizierten auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen verständigen. Damit sollen die vor wenigen Tagen mit dem Bund beschlossenen Regeln in die Landesverordnung Eingang finden.

Betroffen wäre derzeit der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der aktuell einen Inzidenzwert von 37 hat. Ludwigslust-Parchim steht mit 31,5 kurz davor, gefolgt von Rostock (20,1)

16 neue Fälle am Montag

Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) MV-weit 16 neue Corona-Fälle; seit März sind es somit 1726. 21 Tote mit Corona-Infektion sind seither zu beklagen. Nach OZ-Informationen soll auch die Regel fallen, dass auswärtige Handwerker und Geschäftsleute nur 48 Stunden im Land bleiben dürfen.

Ab einen Inzidenzwert von 50 sollen die Beschränkungen noch einschneidender werden, etwa eine Höchstgrenze von 100 Teilnehmern für Veranstaltungen festgelegt werden. Dann dürfen sich privat auch nur noch zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.

Leichtere Einreise für Urlauber aus Risikogebieten

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) wolle am Dienstag auch die am Wochenende angekündigte Lockerung der Einreiseregeln für Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten festschreiben. Dann dürfen Urlauber auch aus Kreisen und Städten mit mehr als 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner und Woche nach MV – wenn sie einen negativen Test vorlegen können. Eine Quarantäne soll aber entfallen. Mit Gerichtsurteilen zu Klagen aus der Tourismusbranche werde auch ab Dienstag gerechnet.

Mit weiteren Lockerungen ist wohl nicht zu rechnen. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir angesichts steigender Corona-Zahlen Lockerungen vornehmen“, so Regierungssprecher Andreas Timm. Auf der Tagesordnung sollten eigentlich auch Herbst- und Weihnachtsmärkte stehen. Zudem sei an vielen Stellen nachzujustieren, ist zu hören.

