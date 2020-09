Rostock

Die Corona-Zahlen in MV steigen weiter. Am Mittwoch hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales sieben neue Fälle gemeldet. Die betroffenen Personen stammen aus dem Kreis Vorpommern-Rügen (3), Vorpommern-Greifswald (2), dem Kreis Rostock (1) sowie der Hansestadt Rostock (1). Insgesamt wurden seit März jetzt 1081 Infektionen mit Covid-19 in MV nachgewiesen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 37 neue Infektionen gezählt. 134 Patienten müssen/mussten im Krankenhaus behandelt werden, das ist einer mehr als am Vortag. 1005 Personen gelten bereits wieder als genesen.

Von OZ