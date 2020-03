Kostenlos bis 08:33 Uhr Corona in MV: So geht es trotz Verboten in den Physiotherapien weiter

Seit Montag müssen in MV fast alle Dienstleister schließen, bei denen „körperliche Nähe unabdingbar“ ist. Für Physiotherapien gilt eine Ausnahme. Allerdings laufen den Praxen wegen Corona längst die Gäste weg und viele Mitarbeiter haben wegen fehlender Schutzausrüstung selbst Angst vor einer Ansteckung.