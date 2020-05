Corona in MV: So war die Lage am Wochenende

Schwerin

Besonders Vorschulkinder und einheimische Touristen profitieren von den am Montag in Kraft tretenden Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern. Landesweit können rund 13 600 Vorschulkinder wieder in Kitas betreut werden. „Ihnen soll nicht nur ein Abschluss ihrer Kindergartenzeit in ihren Gruppen ermöglicht werden. Wichtig ist auch, sie in den nächsten Wochen noch auf den Übergang in die Schule vorzubereiten“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Die Gruppen können demnach aus bis zu 15 Kindern bestehen, sie sollen von festen Bezugspersonen betreut werden. Am 25. Mai solle dann der Übergang zum Regelbetrieb eingeleitet werden.

Urlaub im eigenen Land wieder möglich

Einheimische können außerdem von Montag an wieder an der Ostsee oder den anderen Urlaubsregionen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten. Alle auswärtigen Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen dürfen ebenfalls von Montag an wieder in den Nordosten kommen. In der kommenden Woche sollen im Nordosten dann wieder Gäste aus anderen Bundesländern willkommen sein.

Mit Rücksicht auf die geforderten Mindestabstände auch in Frühstücksräumen und Restaurants ist laut Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) Hotels und Pensionen vorerst nur die Vermietung von maximal 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten erlaubt. Die Angebote kleiner Privatvermieter eingerechnet, stünden damit rund 300 000 Betten zur Verfügung.

Wenige Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektion blieb indes am Wochenende weiterhin gering. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hatte zwei weitere nachgewiesene Fälle von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Aufgrund eines fehlenden Labornachweises sei ein am Samstag gemeldeter Fall aus der Statistik gelöscht worden. Damit habe sich die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 751 (Stand Sonntag, 15.00 Uhr) erhöht, teilte das Lagus am Sonntag mit. Am Samstag wurden fünf weitere Fälle gemeldet.

Am Samstag hatte die Landesregierung bereits zahlreiche weitere Corona-Lockerungen auf den Weg gebracht. So sollen Fitnessstudios vom 25. Mai an unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Ebenfalls wird wieder Breitensport in Sporthallen erlaubt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in Schwerin sagte. Dafür gelten aber Auflagen, und die Sportler müssen in kleineren Gruppen trainieren. Wettkämpfe in Individualsportarten sollen ebenfalls wieder möglich sein.

Größere Familienfeiern ab 25. Mai

Ebenfalls vom 25. Mai an dürfen sich Verwandte wieder zu Familienfeiern mit bis zu 30 Teilnehmern treffen, sagte Schwesig. Diese Regelung gelte zunächst bis Ende August. Bei den Familienfeiern gebe es keine Auflagen wie die Einhaltung des Mindestabstandes. „Familien treffen sich, um zusammen zu sein. Da werden bestimmte Regeln nicht eingehalten werden können“, erläuterte die Ministerpräsidentin. Es werde auch geprüft, ob solche Feiern unter Auflagen in Gaststätten stattfinden könnten.

Die Landesregierung hatte am Samstag mit kommunalen Vertretern und Gewerkschaften über weitere Schritte zur Rückkehr aus dem sogenannten Corona-Lockdown beraten. Dafür liegt bereits ein „MV-Plan“ als grober Fahrplan vor.

Ausweitung der Kinderbetreuung

Ebenfalls hatte sich die Landesregierung am Samstag auf eine Ausweitung der Kinderbetreuung in Horten vom 25. Mai an ausgesprochen. Dann sollen mindestens die Schüler der ersten und zweiten Klasse einen Anspruch auf eine Betreuung im Hort von mindestens drei Stunden am Tag haben, wie Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) sagte. Bislang habe es dort nur eine erweiterte Notfallbetreuung gegeben.

Bis zu den Sommerferien soll zudem laut Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) die Notbetreuung in Horten erweitert werden. Die Erweiterung gilt demnach für Dritt- und Viertklässler alleinerziehender Eltern, die in keinem systemrelevanten Beruf arbeiten.

Start der Rehakliniken ab Ende Mai

Zudem sollen vom 25. Mai an Rehakliniken in MV ihren Betrieb wieder hochfahren können. „Die Kliniken werden mit unterschiedlichem Ausmaß und Geschwindigkeit an den Normalbetrieb herangeführt“, sagte der zuständige Minister Glawe. Eine entsprechende Verordnung solle am Dienstag im Kabinett besprochen werden.

Von dpa/RND