Rostock

So viele Ansteckungen wie seit Wochen nicht mehr: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 80 positive Tests auf Sars-Cov-2 in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Das sind 40 Corona-Fälle mehr als am Dienstag der Vorwoche. Die landesweite Inzidenz steigt deutlich um 2,2 auf 10,6 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Auffällig: Betroffen sind vor allem die Jüngeren. Die Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen liegt bei rund 25 und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt. Auch in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen zeigt die Inzidenz-Kurve deutlich nach oben.

Nur ein Kreis ohne neue Ansteckungen

Die meisten Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Nordwestmecklenburg (20) und Ludwigslust-Parchim (18). Auch in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen (je 10) sowie in Rostock (9), Schwerin (6) und dem Landkreis Rostock (7) wurden neue Fälle gezählt. Nur aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind keine Ansteckungen gekannt geworden.

Die Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg steigt deutlich um 7,6 auf 21,6 und ist damit weiter die höchste in MV. Die Inzidenz-Werte klettern auch in allen anderen Regionen – nur nicht im Seenplatte-Kreis. Hier fällt der Wert um 3,5 und ist mit 3,5 jetzt der niedrigste im Land.

Auch in den Krankenhäusern steigt die Belastung. Aktuell gelten 276 Menschen als infiziert, das sind 70 mehr als am Montag. Von ihnen müssen zehn (+3) im Krankenhaus behandelt werden. Eine Person bedarf intensivmedizinischer Betreuung (+1). Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat es laut Lagus-Bericht nicht gegeben.

Von OZ/rb