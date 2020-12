Rostock

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern bleibt angespannt: Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 322 neue Infektionen und sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-Cov-2. So viele Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gab es bisher erst einmal – am Dienstag in der vergangenen Woche.

Mit Abstand am meisten neue Infektionen wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gezählt. 110 der 322 Fälle werden dieser Region zugeordnet. In den beiden Vorpommern-Kreisen waren es 48 (Vorpommern-Rügen) beziehungsweise 46 (Vorpommern-Greifswald). 33 neue Ansteckungen übermittelte der Landkreis Ludwigslust-Parchim, 32 die Landeshauptstadt Schwerin. Die weiteren Fälle verteilen sich auf die Landkreise Rostock (20) und Nordwestmecklenburg (15) sowie die Hansestadt Rostock (18).

Drei der sieben Todesopfer stammen aus Schwerin

Trotz der hohen Fallzahl sinkt die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern von 96,1 auf 95,3. Am höchsten ist sie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und in Schwerin, am niedrigsten in Rostock. Mehr dazu hier: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Die Zahl der Menschen, die an oder mit der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben sind, erhöht sich auf 134. Die Todesopfer vom Mittwoch stammen aus Schwerin (3), Vorpommern-Greifswald (2) und Vorpommern-Rügen sowie Mecklenburgische Seenplatte (je 1).

Deutlich mehr Corona-Infizierte in MV im Krankenhaus

Auch die Zahl der aktuell Infizierten im Land ist am Mittwoch um 93 Personen gestiegen. Sie beträgt jetzt 3118. Mit der Zahl werden auch die Krankenhäusern deutlich stärker belastet. 232 Menschen müssen nach einer Corona-Infektion derzeit in Kliniken des Landes behandelt werden, das sind 20 mehr als am Dienstag. 55 (+4) von ihnen sind so krank, dass sie auf einer Intensivstation liegen.

Da die Zahlen im Nachbarland Schleswig-Holstein zuletzt ebenfalls stark anstiegen, ist Mecklenburg-Vorpommern jetzt wieder die Region in Deutschland mit der niedrigsten Corona-Inzidenz. Der Bundesdurchschnitt beträgt 195,1. Am heftigsten von der Pandemie betroffen ist weiter der Freistaat Sachsen. Hier wurden in den vergangenen sieben Tagen 414,1 Fälle je 100 000 Einwohner gemeldet.

Von Robert Berlin