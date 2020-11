Rostock

Maskenpflicht statt Lockdown? Die Arbeitgeber in MV wollen eine Verlängerung des Lockdowns über den 30. November in jedem Fall verhindern – und fordern von der Landesregierung einen Strategiewechsel: Statt Unternehmen und Einrichtungen zu schließen, will der Unternehmerverband MV eine Ausweitung der Maskenpflicht. Überall dort, wo sich Menschen treffen, soll die Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht sein: Im Freien, auch auf Straßen und Wegen.

„Maßnahmen greifen nicht“

Die Vereinigung der Unternehmerverbände in MV (VU) vertritt nach eigenen Angaben 5600 Firmen aus 50 verschiedenen Branchen. Die Mitgliedsbetrieb beschäftigen insgesamt fast 350 000 Menschen im Land. Eine Woche nach dem Beginn der „Lockdown light“ zieht VU-Geschäftsführer ein enttäuschtes Zwischenfazit: „Nach wie vor steigen bundesweit die Infektionszahlen. Es ist nicht erkennbar, dass die umstrittenen Maßnahmen zur Schließung ganzer Wirtschaftsbereiche greifen.“

Trotz der Ankündigung des Mainzer Unternehmens Biontech, bereits kommende Woche in den USA die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs zu beantragen, fürchtet Müller, dass die Krise noch über Wochen und Monate Wirtschaft und Gesellschaft treffen könnte: „Wir sollten uns ehrlich machen: Auch in der kommenden Zeit werden wir mit erheblichen Einschränkungen leben müssen.“

Unternehmer gegen weitere Lockdowns

Die Unternehmer im Land fordern von der Landesregierung und auch vom Bund eine „verlässliche“ Strategie im Kampf gegen das Virus. Den bisherigen Kurs zwischen Lockerungen und Lockdowns bezeichnet Müller als „Stop and Go“-Politik. Die aber sei nicht zielführend: „Neben dem Schutz der Gesundheit und der Sicherung der öffentlichen Gesundheitswesen kommt es vor allem darauf an, dass die Wirtschaft als Ganzes, der Bildungsbereich von Kita bis Schule und das gesellschaftliche Leben in geordneten Bahnen verläuft.“

In den kommenden zwei Wochen – bis in Berlin die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten – will VU nun seine Idee diskutieren: eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Geschäftsführer Sven Müller: „Dort, wo sich Menschen treffen, sollte die Maskenpflicht greifen.“ Also überall. Auch auf der Straße.

Er glaubt, das würde in der Bevölkerung auf mehr Resonanz als die bisherigen Regeln stoßen: „Jedenfalls mehr als die Schließung von Betrieben – von Hotels, Restaurants, Kultur-Einrichtungen etwa – die nachweislich nicht für das derzeitige Infektionsgeschehen verantwortlich sind.“

Reisinger : Kann Teil der neuen Strategie sein

Der Rostocker Tropenmediziner und Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger sieht in der Forderung der Unternehmer eine Grundlage für weitere Diskussionen: „Unbestritten ist, dass Masken ganz wesentlich dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern“, so Reisinger. Schon jetzt sei die Maskenpflicht Teil der „Lockdown“-Strategie.

Reisinger: „Wir müssen uns in der Tat Gedanken machen, was wir unternehmen, wenn der Lockdown aufgehoben wird. Welche sonstigen Strategien können Schutz vor steigenden Infektionszahlen bieten? Ja, eine ausgeweitete Maskenpflicht könnte ein Teil dieser Strategie sein.“ 90 Prozent der Infektionen in MV würden durch Reisen und Partys verursacht, sagt Reisinger. „Da müssen wir uns einschränken.“

Auch die Landesregierung reagiert zurückhaltend: Erst am Montag hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gegenüber der OZ gesagt, dass es zu früh über weitere Schritte zu spekulieren. Für ein Fazit sei noch nicht die Zeit. Sie sagt: „Je besser es uns gelingt, das Virus zu eindämmen, desto eher können wir die Maßnahmen wieder lockern.“

