Covid-19 - Fast 1500 Betroffene: Corona wütet in Pflegeheimen in MV – aber nicht in Kitas und Schulen

In Mecklenburg-Vorpommern infizieren sich in den Alten- und Pflegeheimen immer mehr Bewohner und Mitarbeiter mit Sars-Cov-2, in Schulen und Kitas gibt es hingegen kaum Corona-Ausbrüche. Ein Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen im Land.