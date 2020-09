Covid-19 - Corona in MV: Zahl der Infizierten steigt am Freitag weiter an

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat zum Ende der Woche noch einmal vier neue Corona-Infektionen gemeldet. Die betroffenen Personen kommen aus Rostock, dem Kreis Ludwigslust-Parchim und dem Landkreis Nordwestmecklenburg.