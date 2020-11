Rostock/Greifswald

Der „Lockdown light“ zur Eindämmung der Corona-Pandemie scheint in MV zu wirken. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist nach einem Höhepunkt in den ersten Novembertagen leicht zurückgegangen. Allerdings bleibt die Zahl der Corona-Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, weiter hoch, auch die schweren Verläufe.

Dennoch: Die aktuelle Entwicklung lässt bei Experten Hoffnung aufkeimen. Bis Weihnachten könnte die Pandemie im Land deutlich ausgebremst werden – falls die Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben.

Höchstwert vor zwei Wochen

Der bisherige Höchstwert an neuen Fällen wurde am 4. November mit 181 gemeldet. Jetzt, zwei Wochen später, sind es etwas weniger: Am Donnerstag wurden 151 neue Fälle verzeichnet.

In den Krankenhäusern in MV ist der positive Trend dagegen noch nicht angekommen: Am 4. November wurden insgesamt 14 Corona-Patienten neu aufgenommen, davon drei auf der Intensivstation. Am 17. kamen weitere 15 in Kliniken, drei davon auf die Intensivstation.

Ohne Lockdown 800 Fälle täglich

Welchen Einfluss genau die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auf diese Entwicklung haben, lässt sich nach Ansicht des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali noch nicht sagen. Eine früher von ihm erstellte Prognose ging jedoch für den jetzigen Zeitpunkt von deutlich höheren Infektionszahlen in MV aus, wäre der zweite Lockdown nicht verhängt worden. Demnach hätte es derzeit täglich etwa 800 neue Fälle gegeben.

Sein Fazit ist daher zurückhaltend positiv: „Die Kontaktreduktionsmaßnahmen vom 2. November scheinen einen Effekt auf die Infektionszahlen zu zeigen.“

Steiler Anstieg gestoppt

Das bestätigt Professor Emil Reisinger, führender Infektionsmediziner der Universitätsklinik in Rostock: „Der steile Anstieg ist gestoppt, wir haben einen Knick in der Kurve – und zwar in allen Altersgruppen. Das stimmt mich hoffnungsvoll.“

Dass die Krankenhauseinlieferungen immer noch auf hohem Niveau liegen, sei erwartbar gewesen, da sie meist eine gewisse Zeit hinter dem Infektionsgeschehen zurücklägen. „Ich rechne damit, dass auch die Aufnahmen in ein bis zwei Wochen zurückgehen werden.“

Bis Weihnachten deutlicher Rückgang

Bioinformatiker Kaderali wagt mit seiner Simulation auch einen vorsichtigen Ausblick, wie sich die Fallzahlen weiterentwickeln, sollten die Maßnahmen des zweiten Lockdowns beibehalten werden – und nicht, wie bisher geplant, am 30. November auslaufen: Demnach könnten in MV die täglichen Neuinfektionen innerhalb der nächsten 30 Tage auf etwa 33 zurückgehen.

Bis Mai 2021 könnten sie demnach sogar auf null sinken – unabhängig davon, ob bis dahin ein Impfstoff zur Verfügung steht. Kaderali betont aber: „Aktuell kann der Effekt der Kontaktreduktionen noch nicht verlässlich geschätzt werden, so dass die Prognose mit großer Unsicherheit behaftet ist.“

Zur Frage, ob durch diese Studie eine Verlängerung des Lockdowns wahrscheinlicher wird, äußert sich die Schweriner Staatskanzlei zurückhaltend: „Wir alle wünschen uns, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Es ist vereinbart worden, dass die Bundeskanzlerin und die 16 Regierungschefinnen und -chefs der Länder am kommenden Mittwoch entscheiden, wie es nach dem 30. November weitergeht“, sagte Regierungssprecher Andreas Timm.

Von Axel Büssem