Volkstheater Rostock, Dienstag, 9 Uhr. Pünktlich beginnt die erste Vorstellung von „Rapunzel“ nach den Gebrüdern Grimm in der Inszenierung von Peter Dehler. Damit startete das diesjährige Weihnachtsmärchen des Volkstheaters Rostock.

Unklar war die Lage noch bis Montagabend. Aufgrund der aktuellen Landesverordnung dürfen vom 1. bis zum 20. Dezember eigentlich keine Vorstellungen stattfinden. Eine Ausnahme stellen nun die Schulvorstellungen dar, was in dieser Zeit insbesondere die Weihnachtsmärchen betrifft.

Die jetzige Regelung war am Montag bekanntgegeben worden. Etwas kurios: „Wir dürfen keine Familienvorstellungen anbieten, also die Vorstellungen nur für Schulklassen öffnen“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Entsprechend werden die Klassen nun eingeladen. Für Kindergärten gilt diese Landesregelung leider nicht.

„Hänsel und Gretel“ auf Bühne 602 in Rostock

Die Rostocker Schauspieler sind jedenfalls glücklich, dass sie wieder spielen können. „Am Montag um 15 Uhr kam der Anruf“, sagt Darsteller Bastian Inglin. Auch seine Schauspielerkolleginnen Petra Gorr und Katrin Heller fühlten sich wieder pudelwohl auf der Bühne. Die „Rapunzel“-Proben hatten Mitte Oktober bis Mitte November unter strengen Quarantäne-Bestimmungen stattgefunden, sodass das Ensemble wie auf Knopfdruck wieder starten konnte. Ab Montagnachmittag fand noch eine kurze Probe für „Rapunzel“ statt – dann konnte es wieder losgehen.

Ähnlich ergeht es den Theatern im Land, die ein Weihnachtsmärchen anbieten. In der Bühne 602 in Rostock heißt das Weihnachtsstück „Hänsel und Gretel“. Täglich um 10 Uhr findet eine Vorstellung statt. „Aber die Familienvorstellungen am Wochenende mussten wir leider absagen“, so Elfi Troike, Mitarbeiterin der Bühne 602. Werktags können weiterhin Schulklassen kommen, bei steigendem Bedarf will die Spielstätte auch Vorstellungen um 13 Uhr anbieten.

Theater stellen Vorstellungsplan für Klassen auf

Auch das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin stellt sich auf die neue Situation ein. Die Weihnachtsstücke in diesem Jahr heißen „Vom Fischer und seiner Frau“ im Stadttheater Parchim sowie „Die unendliche Geschichte“ im Großen Haus in Schwerin. „Derzeit sind wir dabei, die Aufführungstermine zu planen“, sagt der Schweriner Theatersprecher Johannes Lewenberg. Noch in dieser Woche soll der Plan stehen.

Die Kindervorstellungen der Vorpommerschen Landesbühne heißen „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, „Die Weihnachtsgans Auguste“, „Der kleine Muck“ sowie „Hase und Igel“. Die Stücke starteten am Dienstag im Theater Anklam, in der Blechbüchse Zinnowitz sowie in der Barther Boddenbühne.

Das Theater Vorpommern hat in der Adventszeit zwei Stücke für Kinder im Programm. Das ist der Klassiker „Dr. Doolittle – Der Arzt, der mit den Tieren spricht“, zu sehen im Theater Putbus, im Theater Stralsund und im Theater Greifswald. Dazu kommt das Singspiel „Hänsel und Gretel“, das im Theater Stralsund und im Theater Greifswald zu sehen sein wird.

Hoffnung auf Lockerungen für das Schauspiel

In allen Häusern wird daran gearbeitet, auch unter erschwerten Bedingungen, Schulklassen im Land ein Weihnachtsmärchen bieten zu können. Hingewiesen wird in den Spielstätten besonders auf den Umstand, dass die Kinder auch während der Vorstellungen Masken tragen müssen.

Die Theaterleute sind sich bewusst, dass sich die Regeln auch wieder ändern können. Man hofft in den Spielstätten darauf, dass die Corona-Regeln nach dem 20. Dezember wieder gelockert werden. Es empfiehlt sich immer, auf die Internetseiten der einzelnen Theater zu schauen.

Und die Magie ist noch da. Die Rostocker Schauspielerin Petra Gorr sagte nach der „Rapunzel“-Premiere über die aufmerksamen Grundschulkinder: „Man hat sie atmen hören.“

Von Thorsten Czarkowski