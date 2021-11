Covid-19 - Sind die Weihnachtsmärkte in MV in Gefahr? Was bei Warnstufe „Orange“ gilt

Die Corona-Zahlen steigen stetig, bereits vier Regionen von MV stehen in der Warnkarte auf Stufe „Orange“. Das hat Auswirkungen auch auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte. Doch welche Regeln gelten eigentlich bei einem erhöhten Infektionsrisiko und sind die beliebten Märkte zur Adventszeit gänzlich in Gefahr?