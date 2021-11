Corona in MV: Weiter steigende Neuinfektionen, mehr Menschen im Krankenhaus

Rostock

Erneut gibt es in MV viele neu gemeldete Corona-Fälle: Nachdem am 3. November über 500 neue Corona-Fälle vom Lagus (Landesamt für Gesundheit und Soziales) gemeldet wurden, sind es heute 469 Neuinfektionen. 99 Menschen liegen derzeit mit Covid-19 im Krankenhaus (das sind zwei mehr als gestern), 19 davon auf der Intensivstation (einer mehr als am Mittwoch).

Derzeit liegt die Auslastung der Intensivstationen bei 3,1 % (+ 0,2 % zum Vortag), die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen bei 2,6 (-0,1) und die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei 130,7, was eine Steigerung von 11,6 zu gestern bedeutet.

Seit gestern starben vier weitere Menschen an oder mit dem Corona-Virus. Drei Todesfälle meldete die Hansestadt Rostock, den vierten die Landeshauptstadt Schwerin. Die höchste 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen weist mit 5,8 der Landkreis Vorpommern-Rügen auf, hier gab es mit 105 auch die meisten neu gemeldeten Fälle, die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt dort nun bei 185,5. 104 neue Fälle meldete die Mecklenburgische Seenplatte. Aus Schwerin hingegen wurden nur 15 Neu-Infektionen gemeldet.

Lesen Sie zu diesem Thema: Infektiöser als die Delta-Variante: Neue Corona-Form bald in MV?

So war die Lage in der Vorwoche

In der vergangenen Woche lag die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen bei 2,3, die Auslastung der Intensivstationen bei 2,5 % und die Inzidenz der Neuinfektionen bei 87. Den höchsten Wert bei der Rate der Hospitalisierungen hatte die Landeshauptstadt Schwerin mit 4,2, die Intensivstationen waren mit 3,7 % in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock ausgelastet, die höchste Inzidenz bei den Neuinfektionen wies der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 108,7 auf.

Von oz