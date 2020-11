Rostock

Wo werden neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt? Wer muss gerade noch in Quarantäne? Und wo sind die Testergebnisse bereits da? Die zweite Corona-Welle rollt so schnell über Mecklenburg-Vorpommern, dass es schwer fällt den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst deshalb die aktuellen Entwicklungen der Woche zusammen. Die höchsten Zahlen innerhalb eines Tages hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch gemeldet – mit 181 Corona-Infektionen war das ein neuer Rekordwert für MV.

Aktuell gelten die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sowie die Landeshauptstadt Schwerin als Risikogebiete. Dort wurden innerhalb einer Woche mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner festgestellt.

Vier positive Corona-Tests: Heimspiel von Hansa Rostock abgesagt

Das für den Samstag angesetzte Heimspiel des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock gegen Türkgücü München ist abgesagt worden. Bei den planmäßigen Corona-Tests der Mannschaft, der Trainer und des Funktionsteams des FC Hansa habe es am Donnerstag vier positive Befunde gegeben, teilte der Club am Freitag mit. Der Mitteilung zufolge geht es den Erkrankten gut. Die Namen der positiv getesteten Teammitglieder wurden nicht genannt.

Hier sind die Corona-Infektionen in MV aufgetreten:

Corona-Ausbrüche an drei Schulen in Nordwestmecklenburg

An gleich drei Schulen in Nordwestmecklenburg sind am Freitag neue Corona-Fälle bekannt geworden. betroffen ist unter anderem die Regionale Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ in Bad Kleinen. Dort gibt es einen Corona-Fall. Nun sollen alle Schüler der 5. bis 10. Klasse für 14 Tage in Quarantäne. Das wären etwa 180 Schüler. Die Schüler seien am Freitag frühzeitig nach Hause geschickt worden.

Ebenso sind in Neukloster nach OZ-Informationen seit Freitag zwei Klassen der Regionalen Schule in Quarantäne. Auch die Lansemann-Schule in Wismar ist erneut betroffen. Dort müssen seit Freitag vier Klassenstufen in Quarantäne.

Schüler und Lehrer an Bertolt-Brecht-Schule in Wismar infiziert

Ebenfalls in Wismar ist bereits am Donnerstag die Infektion von einem Schüler und einem Lehrer an der Bertolt-Brecht-Schule in Wismar bekanntgeworden. Diese war wegen vorheriger Corona-Fälle aber ohnehin schon geschlossen, wie der Landkreis mitteilte.

Corona-Fälle an Greifswalder Gymnasien

Die Schulleitung des Jahngymnasiums in Greifswald hat am Donnerstag nach einem positiven Corona-Test bei einem Schüler vorsorglich alle Jugendlichen der Oberstufe nach Hause geschickt. Auch an einem weiteren Greifswalder Gymnasium gab es einen Corona-Fall.

Bad Sülze : Corona-Ausbruch im Pflegeheim

In einem Altenpflegeheim in Bad Sülze ( Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Mittwoch 15 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, seien elf Bewohner und vier Mitarbeiter der Einrichtung „Min Hüsung“ betroffen. Alle seien umgehend isoliert worden. Ausgangspunkt soll die Infektion einer Mitarbeiterin im Rahmen einer Kontaktverfolgung gewesen sein.

Studierende an der Hochschule Stralsund positiv getestet

Weitere Corona-Fälle meldete der Landkreis Vorpommern-Rügen aus neun Schulen, einem Sonderpädagogischen Förderzentrum und aus der Hochschule Stralsund. Dort sind 27 Studenten und zwei Lehrkräfte nach dem positiven Test einer Studierenden in Quarantäne. Die Testergebnisse nach dem Abstrich am 3. November stehen noch aus, wie eine Sprecherin sagte.

Quarantäne für Schüler und Lehrer an Barther Grundschule

Eine der betroffenen Schulen im Landkreis ist die Barther Grundschule „ Friedrich Albert Norbert“. Dort ist eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die direkten Kontaktpersonen wurden verständigt und in häusliche Quarantäne geschickt. Insgesamt seien 37 Kinder sowie weitere Lehrkräfte betroffen.

Corona-Fälle an mehreren Schulen auf der Insel Rügen

Auf der Insel Rügen sind neben der CJD Christophorusschule Rügen in Sellin unter anderem auch die Regionale Schule „Am Grünen Berg“, die Regionale Schule Bergen sowie die Kindertagesstätte Kunterbunt in Sassnitz betroffen.

Ebenfalls am Mittwoch ist auch eine Corona-Infektion am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen bekannt geworden. Das Gesundheitsamt hat alle Schüler und vier Lehrer als Kontaktpersonen eingestuft – und die bis einschließlich Freitag, 13. November, in Quarantäne geschickt.

In Sellin war eine Schülerin der 12. Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilte, wurden daraufhin 41 Schüler und 11 Lehrer in Quarantäne geschickt. Das betrifft die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe Klasse 11 und 12, die zusammen eine Lerngruppe bilden sowie die Pädagogen, die darin unterrichtet hatten. Davon soll auch die gesamte Schulleitung betroffen sein.

Lehrer, Integrationshelfer und Schüler betroffen

An der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ in Bergen waren am Sonnabend Symptome festgestellt worden. Auch hier wurden die 51 Kontaktpersonen am Dienstag durch ein temporäres Abstrichteam getestet. Neben den Schülern seien auch fünf Lehrer sowie ein Integrationshelfer betroffen gewesen, teilte die stellvertretende Schulleiterin Elke Geist mit.

In der Regionalen Schule in Sassnitz wurde eine Schülerin der 9. Klasse positiv getestet. Dort befinden sich derzeit 26 Schülerinnen und Schüler sowie vier Pädagogen in Quarantäne. Auch hier laufen Absprachen mit dem Gesundheitsamt zu Testungen. Der Schulbetrieb läuft dort weiter.

Abreise nach Corona-Fällen in Ostseeklinik Prerow

Nach dem Corona-Ausbruch in der Ostseeklinik Prerow hat am Mittwoch die Abreise der 200 Patienten begonnen. Laut Direktorin erfolgt das in geordneter Form. Am Freitag waren zunächst zwei Patienten mit leichten Symptomen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Testung aller Patienten sowie Beschäftigten ergab: Bei weiteren 28 Personen, darunter fünf Beschäftigt, ist eine Infektion festgestellt worden.

Corona-Fälle an Schulen in Neuburg und Bobitz

Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurde eine Schülerin der Regionalen Schule Neuburg positiv auf Corona getestet. Alle 48 Schüler der Jahrgangsstufe sowie sieben Lehrer müssen laut Landkreis in Quarantäne.

Im Zusammenhang mit dem Coronafall an der Grundschule Bobitz seien rund 75 Kinder und insgesamt elf Lehrer und Erzieher getestet worden. Die Ergebnisse sollen demnach in den kommenden Tagen vorliegen.

Zweites Abstrichzentrum für Landkreis Nordwestmecklenburg

In dem Landkreis soll am kommenden Montag erneut ein zweites Abstrichzentrum seine Arbeit aufnehmen. Das Zentrum in Grevesmühlen habe es bereits im Frühjahr gegeben. Für einen Abstrich sei eine Überweisung des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes nötig.

Die Bundeswehr soll die Hilfe in Nordwestmecklenburg ausbauen. Drei Soldaten sollen demnach bei dem zweiten Abstrichzentrum helfen. Weitere 15 Soldaten sollen das Gesundheitsamt bei der telefonischen Quarantäne-Betreuung unterstützen, zudem sei für sechs Soldaten eine Verlängerung der Arbeit beantragt worden.

Mitarbeiter bei Greifswalder Schiffsbauer Hanseyachts infiziert

Die zweite Corona-Welle hat auch den Greifswalder Schiffsbauer Hanseyachts erreicht. Am Mittwoch sind acht positive Corona-Fälle unter den Mitarbeitern bekannt geworden. Die Infizierten sind alle im Bereich Möbeltischlerei tätig und befinden sich in Quarantäne.

Verschärfte Regelungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald sind am Mittwoch 49 Corona-Fälle gemeldet worden. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) auf 73,8. Um das Virus einzudämmen, hat der Landkreis nun den Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport im Kinder- und Jugendbereich für alle Sportarten und Altersgruppen untersagt. Das Nutzen von Sporthallen und Schwimmbädern ist verboten.

Schwerin : Hausärzte melden vermehrt Neuinfektionen

Die Landeshauptstadt Schwerin berichtete von einer Zunahme der von niedergelassenen Hausärzten gemeldeten Neuinfektionen. Rund zwei Drittel der am Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen kam demnach von dort. Sieben Erkrankte müssten derzeit stationär im Krankenhaus behandelt werden. Es werde immer schwieriger, die Infektionsketten nachzuvollziehen, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier ( SPD).

Zudem sei die Mitarbeiterin eines Cafés positiv getestet worden. Für alle Kolleginnen und Kollegen wurde demnach Quarantäne angeordnet. Um wie viele es sich dabei handelt, war zunächst unklar.

Mit Corona infizierter Asylbewerber verlässt Einrichtung

In Schwerin hat am Mittwoch zudem ein positiv auf das Coronavirus getesteter Asylbewerber eine Quarantäneeinrichtung unerlaubt verlassen. Vermutlich habe er am Mittwochvormittag das Zimmer in der Einrichtung in Stern-Buchholz unbemerkt verlassen und den Zaun überwunden, wie das Innenministerium mitteilte. Die örtlichen Polizeistellen und das Gesundheitsamt seien umgehend informiert worden. Auch am Donnerstag war der Mann weiter verschwunden.

Bislang keine Häftlinge in MV infiziert

Nach Angaben des Schweriner Justizministeriums haben sich in MV indes bislang keine Häftlinge mit dem Coronavirus infiziert. Dagegen hätten sich schon zwei Bedienstete der Vollzugsverwaltung angesteckt, teilte das Ressort am Mittwoch auf Anfrage mit.

Von Pauline Rabe/dpa