Rostock

Wo werden neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt? Wer muss gerade noch in Quarantäne? Und wo sind die Testergebnisse bereits da? Die zweite Corona-Welle rollt so schnell über Mecklenburg-Vorpommern, dass es schwer fällt den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst deshalb die aktuellen Entwicklungen der Woche zusammen. In MV sind am Dienstag (Stand: 16.50 Uhr) laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 130 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf 3912.

Aktuell gelten die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg sowie die Landeshauptstadt Schwerin als Risikogebiete. Dort wurden innerhalb einer Woche mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner festgestellt.

Lesen Sie auch: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Bewohner infiziert: Corona-Fall in Wismarer Pflegeheim

Im Malteserstift St. Elisabeth in Wismar soll eine Bewohnerin an Covid-19 erkrankt sein. Die Heimleitung aber schweigt bislang zu dem Fall. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat allerdings bereits eine Allgemeinverfügung zu Schutzmaßnahmen durch das Gesundheitsamt erlassen.

Grevesmühlen : Zehntklässler des Gymnasiums in Quarantäne

Nun hat es auch eine Schule in Grevesmühlen getroffen: Die Zehntklässler des Gymnasiums Am Tannenberg sind am Dienstag auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg in Quarantäne geschickt worden. Die soll zunächst bis zum 24. November aufrechterhalten bleiben. Auslöser ist ein Corona-Fall im Kollegium.

Greifswalder Lehrer und Schüler nach Corona-Fall in Quarantäne

In Greifswald hat die Erwin-Fischer-Schule mit einem Corona-Fall zu kämpfen. Insgesamt neun Lehrer, eine Schulklasse mit 26 Schülern und weitere Schüler mussten sich daraufhin für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Ein Teil durfte die häusliche Isolation bereits am Dienstag wieder verlassen, die restlichen sollen ab Mittwoch in die Schule zurückkehren, so Radlof weiter. Getestet werden die Schüler und Lehrer nicht, fügt die Kreissprecherin hinzu.

Mehrere Corona-Infektionen an Schulen in Vorpommern-Rügen

Mehrere Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen haben aktuell vereinzelt Fälle von Coronavirus-Infektionen zu verzeichnen. Nach Angaben von Stefanie Skock, in der Kreisverwaltung in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, ist zuletzt am vergangenen Sonnabend ein Coronafall bei einer Schülerin festgestellt worden. Das Mädchen besucht die Regionale Schule „Am Rugard“ in Bergen auf Rügen und ist eine Kontaktperson einer infizierten Person aus dem Landkreis. Für die Schülerin und ihre Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet.

Elf Corona-Fälle nach Geburtstagsparty in Wismar

Nach einer privaten Feier in Wismar hat das Gesundheitsamt inzwischen insgesamt elf positive Corona-Fälle ermittelt. Der erste Fall wurde bereits am vergangenen Wochenende bekannt. Inzwischen ist klar: Mindestens zehn weitere Personen haben sich dort angesteckt. Zudem müssen nun laut Gesundheitsamt eine ganze Reihe von Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Feier fand vor dem 2. November, also vor dem Lockdown, statt.

Weitere Testzentren in MV eröffnet

Am Montag hat in Güstrow ein weiteres Corona-Testzentrum die Arbeit aufgenommen, wie eine Sprecherin des Landkreises Rostock mitteilte. In dem Abstrichzentrum im KMG-Klinikum würden aber ausschließlich Menschen getestet werden, bei denen das Gesundheitsamt diese angeordnet hat. Alle anderen müssen weiterhin nach Rostock fahren.

Weitere Testzentren sind am Montag in Rostock in der Hanse Messe, und in Grevesmühlen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) am Ploggensee eröffnet worden.

Mehr zum Thema: Corona-Testzentren in MV: Hier sind sie zu finden – und dann haben sie auf

Krankenhaus Wolgast : Einschränkungen in der Unfallchirurgie

Zu Einschränkungen kommt es in der Unfallchirurgie am Krankenhaus in Wolgast ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Dort werden nach einem Corona-Fall in dieser Woche alle geplanten Operationen verschoben. Es müssten zu viele Mitarbeiter in Quarantäne, teilte eine Sprecherin mit. Die Infektion des Mitarbeiters sei bei einer Routineuntersuchung frühzeitig entdeckt worden.

Greifswald : Keine Neu-Infektionen bei Schiffbauer Hanseyachts

Aufatmen beim Greifswalder Schiffbauer Hanseyachts: Laut Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, gab es bis Montag keine weiteren Neuinfektionen mit Covid-19 im Unternehmen. Es bleibe bei den 25 in der vorigen Woche bestätigten Fällen. Noch am Freitag hieß es, dass der Kreis weitere Neuinfektionen für durchaus möglich halte. Am Mittwoch war zunächst von acht Fällen die Rede.

Von Pauline Rabe