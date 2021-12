Tagesreport - Corona in MV am Mittwoch: Wichtigster Pandemie-Wert steigt – 400 Covid-Patienten in Kliniken

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich weitere 1425 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Besonders die Infektionen unter den Fünf- bis 14-Jährigen steigen rasant. Die Hospitalisierungsrate nähert sich wieder dem Grenzwert neun. Ein Überblick über die wichtigsten Pandemie-Zahlen des Tages.