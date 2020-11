Rostock

127 neue Corona-Infektionen sind laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern registriert worden. Die Situation in den hiesigen Krankenhäusern bleibt vorerst aber dennoch entspannt. Landesweit werden in den Kliniken derzeit 99 Patienten behandelt, wie Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage mitteilt. 27 von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt – davon wiederum 20 Menschen beatmet werden.

Insgesamt stehen in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum jetzigen Zeitpunkt 140 intensivmedizinische Betten ausschließlich für Covid-19-Patienten zur Verfügung. Je nach Infektionslage und Bedarf könne aber schnell reagiert und die Anzahl deutlich aufgestockt werden, wie Gunnar Bauer gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG erklärt.

Nach Angaben des Ministeriums sind aktuell zwischen 70 und 75 Prozent der Kapazitäten noch frei verfügbar. Demnach liege die Auslastung bei rund 20 bis 25 Prozent. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Mecklenburg-Vorpommern weiter die niedrigsten Fallzahlen.

Von sg