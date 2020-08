Rostock

Aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist am Mittwoch eine neue Corona-Infektion gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der positiv auf Covid-19 Getesteten in Mecklenburg-Vorpommern auf 999. Auf der anderen Seite gelten Schätzungen zufolge 932 Menschen wieder als genesen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden die meisten Neu-Infektionen in der Hansestadt Rostock registriert (6). Dahinter folgen die Kreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit jeweils vier neuen Fällen in der vergangenen Woche.

Bislang müssen/mussten 132 Patienten im Krankenhaus behandelt werden, davon 22 auf der Intensivstation. 20 Menschen sind in MV im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Von OZ