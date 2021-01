Corona in MV: Zahl der betroffenen Alten- und Pflegeheime steigt weiter

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell in 25 Alten- und Pflegeheimen Covid-19-Erkrankungen bekannt. Dies waren nach Angaben des Rostocker Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) von Freitag zwei mehr als noch am Mittwoch. Die Zahl der betroffenen Bewohner und Mitarbeiter erhöhte sich um 82 auf 638, diejenigen der im Zusammenhang mit der Infektion gestorbenen Menschen um 9 auf 44.

Seit Beginn der Erhebung Anfang Oktober vergangenen Jahres wurden damit in 68 Alten- und Pflegeheimen Covid-19-Erkrankungen mit insgesamt 1360 infizierten Personen registriert; 419 davon gehörten zum Personal; 95 Menschen starben. Die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gelten wegen ihres gewöhnlich hohen Alters und vielfach vorhandenen Vorerkrankungen als besonders gefährdet für schwere Krankheitsverläufe.

Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit 369 stationäre Pflegeeinrichtungen.

Von dpa