Rostock

Corona ist nicht vorbei, warnt die Ständige Impfkommission (Stiko). Und empfiehlt für besonders gesundheitlich gefährdete bzw. exponierte Personengruppen eine zweite Auffrischimpfung. Wie kommt diese Empfehlung in MV an? Und was müssen Impfwillige beachten? Hier die wichtigsten Antworten.

Wie viele Menschen in MV haben bereits eine zweite Auffrischimpfung bekommen?

Bislang fast 9500. Jeden Tag kommen etwa 500 dazu.

Wer kommt für eine zweite Boosterimpfung in Frage?

Über 70-Jährige, Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit einem erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Zudem Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, insbesondere die mit Patientenkontakt.

Was ist, wenn man sich nach der ersten Boosterimpfung mit Sars-CoV-2 infiziert hat?

Dann werde vorerst keine zweite Boosterimpfung empfohlen, heißt es aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock.

Wann sollten Menschen über 70 ihre zweite Auffrischimpfung bekommen?

Frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung, so die Stiko.

Sollten Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger nach dem ersten Booster wirklich sechs Monate abwarten, wie die Stiko empfiehlt?

Grundsätzlich gilt, dass die Entscheidung über die Impfung und den Impfabstand der jeweilige Arzt trifft. Im Regelfall wird geraten, Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen der Pflege die zweite Auffrischimpfung frühestens sechs Monate nach dem ersten Booster zu verabreichen. Davon abweichend kann im begründeten Einzelfall, z. B. wenn es die beruflichen oder persönlichen Umstände erfordern, eine zweite Boosterimpfung bereits frühestens nach drei Monaten gegeben werden, so das Schweriner Gesundheitsministerium.

Warum sollte man die sechs Monate abwarten?

Emil Reisinger, Epidemiologe an der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Studien besagen, dass bei immungesunden Personen der Impfschutz nach der ersten Boosterimpfung ausreicht und ein längerer Impfabstand für den Langzeitschutz immunologisch sinnvoller ist. Nach der dritten Impfung gebe es einen deutlichen Anstieg der Immunität sowohl bei Antikörpern als auch bei der zellulären Immunität, sodass eine generelle frühere Boosterimpfung nicht notwendig scheint, erklärt Prof. Emil Reisinger, Infektiologe an der Uni Rostock.

Wie sollten sich jüngere, gesunde Personen verhalten, die privat mit vulnerablen Gruppen zu tun haben?

Auch nach einem zweiten Booster sei nicht damit zu rechnen, dass bei immunkompetenten Menschen deutlich weniger Infektionen stattfinden als mit einem ersten Booster, dämpft Prof. Reisinger überzogene Erwartungen. Aber: Bei einer Infektion sei mit einem milderen Verlauf zu rechnen. Im Einzelfall sollte man mit dem behandelnden Arzt sprechen, rät das Gesundheitsministerium in Schwerin.

Was soll die zweite Boosterimpfung bewirken?

Es gehe vor allem darum, besonders gefährdete Menschen vor schweren Covid-19-Verläufen zu schützen, heißt es aus dem Sozialministerium. Bei medizinischem und pflegerischem Personal wird davon ausgegangen, dass durch eine weitere Schutzimpfung das individuelle Expositionsrisiko gesenkt wird, die ohnehin derzeit enorm beanspruchte medizinische Versorgungsstruktur vor einer Überlastung geschützt wird durch die potenzielle Verhinderung von Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen der Beschäftigten. Zudem solle die Ansteckung besonders gesundheitlich gefährdeter Personen reduziert werden. Auch hätten insbesondere immunsupprimierte Menschen nach drei Impfungen unter Umständen noch keine ausreichende Immunität, warnt Prof. Reisinger.

Von Thomas Luczak