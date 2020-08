Coronavirus - Zahl der Corona-Infektionen in MV steigt am Dienstag weiter an

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat acht neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Betroffen sind drei Landkreise und die Hansestadt Rostock. Insgesamt wurden bislang 952 Menschen im Land positiv auf Covid-19 getestet.