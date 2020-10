Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag zehn neue Corona-Infektionen registriert worden. Das sind deutlich weniger als noch am Montag oder am Freitag der Vorwoche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Nachmittag bekannt gab, verteilen sich die neuen Fälle auf die Landkreise Ludwigslust-Parchim (3), Rostock (3), Vorpommern-Rügen (2) und die Hansestadt Rostock (2).

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) in MV beträgt aktuell 7,8. Am höchsten ist dieser Wert in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (13,9) und Nordwestmecklenburg (10,2). Hier steht die Corona-Ampel weiterhin auf Gelb. Am geringsten ist die Quote in Schwerin (2,1) und im Landkreis Vorpommern-Rügen (2,7).

Die Gesamtzahl der Fälle im Land steigt auf 1305. Schätzungen zufolge sind 1116 Personen bereits genesen – 13 mehr als am Montag. Eine Person musste neu ins Krankenhaus eingewiesen und auf einer Intensivstation behandelt werden. Insgesamt wurden oder werden 151 Personen im Krankenhaus behandelt, 26 auf einer ITS. In MV sind bisher 20 Menschen an oder mit Corona gestorben, dieser Wert ist seit Monaten nicht gestiegen.

