Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mittwoch zwölf neue Corona-Infektionen registriert worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag mit.

Die Hälfte der Fälle wird dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zugeordnet. Dort gab es mehrere Corona-Fälle an einer Schule in Löcknitz. Die anderen sechs Ansteckungen mit Covid-19 verteilen sich wie folgt: Landkreis Rostock (2), Ludwigslust-Parchim (1), Nordwestmecklenburg (1), Hansestadt Rostock (1) und Schwerin (1).

Damit ist die Corona-Ampel jetzt in drei von acht Landkreisen oder kreisfreien Städten auf Gelb gesprungen. Die Farben zeigen eine Warnstufe an. Bei mehr als zehn Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (7-Tages-Inzidenz) wechselt die Ampel von Grün auf Gelb. In den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern Greifswald beträgt der Wert 15,4 beziehungsweise 15,2. In der Hansestadt Rostock liegt er leicht über dem Marker bei 10,1. Vergleichsweise wenig neue Ansteckungen hatte es zuletzt in Vorpommern-Rügen (Inzidenz 1,8) und Schwerin (3,1) gegeben.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in MV liegt jetzt bei 1345, wobei 1132 Personen Schätzungen zufolge bereits genesen sind – neun mehr als noch am Vortag. 151 Menschen werden oder wurden im Krankenhaus behandelt, davon 26 auf einer Intensivstation. 20 Menschen sind bisher an oder mit Corona gestorben. Diese Werte haben sich nicht verändert.

Im deutschlandweiten Vergleich ist Mecklenburg-Vorpommern weiter mit Abstand das Land mit den wenigsten Corona-Infektionen. Statistisch gesehen haben sich hier 82 von 100 000 Einwohnern angesteckt. Der Durchschnittswert in Deutschland beträgt 373. In Bayern, das Land mit den meisten Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner, sind es 543.

Von OZ