Rostock

123 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag gemeldet. Die meisten Fälle wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (+29) registriert. 26 neue Fälle gab es in Vorpommern-Greifswald, 22 jeweils in Nordwestmecklenburg und Ludwiglust-Parchim. In Vorpommern-Rügen kamen elf Fälle hinzu. Im Landkreis Rostock zehn. Drei neue Fälle gab es in Rostock. In Schwerin gab es keine neuen Corona-Infektionen.

Als Risikogebiete zählen aktuell Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald und die Mecklenburgische Seenplatte. Für ganz MV liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 45,1. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert damit leicht gesunken.

Ein weiterer Todesfall

Das Lagus hat am Dienstag zudem einen weiteren Todesfall gemeldet. Dieser wurde im Landkreis Ludwigslust-Parchim registriert. Damit sind mittlerweile 65 Personen in MV in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuell werden 126 Personen im Krankenhaus betreut – davon 35 auf einer Intensivstation. Laut Schätzungen sind 4629 Personen in MV wieder von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Bislang wurden seit Beginn der Pandemie 6118 Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Von OZ