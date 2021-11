Rostock

Gute und schlechte Nachrichten zur Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern: Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mitteilte, hat es weitere 1576 positive Tests auf Sars-Cov-2 gegeben. Das Virus breitet sich damit so schnell im Land aus wie noch nie. Vor einer Woche waren 1417 Neuinfektionen gemeldet worden. Im aktuellen Tagesbericht fehlen sogar noch Ansteckungen: Aufgrund von technischen Problemen wurden keine Werte aus Schwerin übermittelt. Diese werden nachgetragen, teilte das Lagus mit.

Ebenfalls besorgniserregend: Im Land haben erneut fünf Personen eine Infektion mit Corona nicht überlebt. Zwei Menschen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald starben im Zusammenhang mit dem Virus, je eine Person aus Rostock und den Kreisen Vorpommern-Rügen und Ludwigslust-Parchim. Damit sind der Pandemie bisher 1335 Menschen zum Opfer gefallen.

Inzidenzen der Hospitalisierung und Neuansteckungen sinken

Demgegenüber stehen zwei positive Entwicklungen: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung – der Anzahl der Infizierten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche im Krankenhaus behandelt werden muss – sinkt um 1,1 auf 8,8. Damit liegt der Wert wieder unter der kritischen Marke von 9. Das Land wechselt damit auf die Corona-Warnstufe orange. Ist dies auch in den kommenden fünf Tagen der Fall, werden die verschärften Regeln, die ab Mittwoch landesweit gelten, wieder zurückgenommen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 30.11.2021) 7-Tage-Inzidenz: 393,1

393,1 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,8

8,8 ITS-Auslastung: 14,7 %

14,7 % Inzidenz Geimpfte: 69,9

69,9 Inzidenz Ungeimpfte: 1020,8

1020,8 Vollständig geimpft: 66,9 %

66,9 % Einmal geimpft: 69,4 %

69,4 % Geboostert: 10,7 %

10,7 % Neue Fälle: 1576

1576 Derzeit infiziert: rund 11 680

rund 11 680 Im Krankenhaus: 360 (+30)

360 (+30) Auf einer Intensivstation: 90 (+3)

90 (+3) An oder mit Corona verstorben: 1339 (+5)

Ebenfalls gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen: um 7,5 auf 393,1. Doch wie kann das sein, wenn gleichzeitig eine Rekordzahl an Ansteckungen vermeldet wird? Lagus-Sprecherin Anja Neutzling erklärt dazu: „Bei den Tageswerten zählt das Meldedatum, bei der Sieben-Tage- Inzidenz das Datum des Positiv-Befundes.“ Da sich beide Daten manchmal unterscheiden würden, führen hohe Tageswerte nicht automatisch zu einer höheren Inzidenz. Zudem würden derzeit nach und nach die Infektionsdaten aus dem Kreis Ludwiglust-Parchim eingepflegt. Von dort hatte es nach einem Hackerangriff wochenlang keine automatische Übertragung in Richtung Lagus gegeben.

Die dritte Kennziffer zur Einschätzung der pandemischen Lage, die Auslastung der Intensivstationen in MV, hat sich nicht zum Guten entwickelt: Sie steigt um 0,4 auf 14,7 Prozent. Derzeit werden 360 Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt, das sind 30 mehr als am Vortag. Von ihnen müssen 90 (plus 3) auf einer Intensivstation betreut werden.

Was gilt heute in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 30.11.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: MSE/LRO: 2G plus, andere Kreise: 2G, 2G plus ab Mittwoch

MSE/LRO: 2G plus, andere Kreise: 2G, 2G plus ab Mittwoch Kinos/ Theater: 2G plus

2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus

2G plus FC Hansa: max. 7250 Besucher 2G plus

max. 7250 Besucher 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): MSE/LRO: 2G, andere Kreise: 2G ab Mittwoch

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): MSE/LRO: 2G, andere Kreise: 2G ab Mittwoch Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: Geimpft, genesen oder getestet

Geimpft, genesen oder getestet 2G: Geimpft, genesen

Geimpft, genesen 2G plus: Geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

Die meisten Neuinfektionen hat es in den Kreisen Rostock (347), Mecklenburgische Seenplatte (309) und Ludwigslust-Parchim (285) gegeben. Einen dreistelligen Wert gab es allerdings auch in den Kreisen Vorpommern-Rügen (209), Nordwestmecklenburg (195) und Vorpommern-Greifswald (139). Die Stadt Rostock verzeichnet 92 Ansteckungen.

Von OZ/rb