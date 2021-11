In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag so viele Ansteckungen wie noch nie seit Beginn der Pandemie gezählt worden. Dennoch sinkt die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen. Und auch die Hospitalisierungsrate sinkt unter den kritischen Wert von neun. Was das bedeutet und wie sich die anderen Zahlen entwickelt haben.