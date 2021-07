Rostock

Kaum neue Infektionen, aber weitere Todesfälle: Das ist die Bilanz zur Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Nachmittag drei positive Tests auf Sars-Cov-2, je eine im Kreis Nordwestmecklenburg, im Kreis Rostock und in der Hansestadt Rostock. Vor einer Woche waren zehn Fälle bekannt geworden.

Zudem sind laut dem Lagus drei Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Alle stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Seit Tagen keine Neuinfektionen bei älteren Menschen

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um 0,1 auf 1,2. Auffällig: Von den 19 Personen, die in den vergangenen sieben Tagen in MV positiv getestet wurden, war keine älter als 59 Jahre. Die Inzidenz in den Gruppen der 60- bis 79-Jährigen und der Über-80-Jährigen beträgt null. In der zweiten Corona-Welle Ende 2020 war die Inzidenz bei Personen jenseits der 80 zwischenzeitlich auf über 350 hochgeschnellt. Dann startete die Impfkampagne.

Derzeit sind Schätzungen zufolge 78 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind sechs weniger als am Montag. Sieben Erkrankte müssen in einer Klinik behandelt werden (-2), davon drei auf einer Intensivstation (-2). Seit Pandemiebeginn wurden 44 165 Infektionen in MV registriert. Die Zahl der Corona-Toten liegt jetzt bei 1161.

Von OZ/rb