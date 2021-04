Die Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern bleibt angespannt: Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt fast so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche. Zudem sind ein Dutzend Tote zu beklagen. Die Inzidenz im Land sinkt jedoch und eine weitere Region unterschreitet wieder die kritische Marke von 100.