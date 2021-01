Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich erneut 365 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus den Bericht zur aktuellen Lage des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor, der am Dienstagnachmittag veröffentlicht wurde. Die Zahl liegt zwar deutlich unter dem Wert am vorherigen Dienstag (433) – die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) für MV sinkt jedoch nur marginal um 0,8 auf 117,8.

Besorgniserregend: Erneut haben viele Menschen eine Infektion mit Sars-Cov-2 nicht überlebt. 18 Tote wurden seit Montagnachmittag erfasst, sechs von ihnen stammen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, vier aus dem Landkreis Rostock. Je drei Todesfälle wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Stadt Schwerin registriert, zwei im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich damit auf 327.

Mehr als 100 neue Infektionen an der Seenplatte

Die Zahl der Menschen, die derzeit als infiziert gelten, sinkt um 108 auf 3525. Allerdings steigt im Vergleich zum Vortag die Zahl der Menschen, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden müssen – um 25 auf 375. Damit muss mehr als jeder Zehnte ins Krankenhaus. 96 der Personen werden auf einer Intensivstation betreut, neun mehr als am Montag.

Drei Landkreise in MV verzeichneten am Dienstag besonders viele Neuinfektionen: Mecklenburgische Seenplatte mit 107, Ludwigslust-Parchim mit 94 und Vorpommern-Greifswald mit 63. Die weiteren Ansteckungen verteilen sich auf den Landkreis Rostock (29), die Stadt Schwerin (22), die Landkreise Vorpommern-Rügen (20) und Nordwestmecklenburg (17) und die Hansestadt Rostock (13).

Die Inzidenz-Werte in den einzelnen Regionen ändern sich nur leicht: Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte bleiben knapp unter dem kritischen Wert 200, der eine Einstufung als Corona-Hochrisikogebiet mit empfindlichen Einschränkungen für die Bürger nach sich zieht.

