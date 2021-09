Corona in MV am Dienstag: Landesweite Inzidenz jetzt unter 30

Rostock

Der Trend hält an: Auch am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern weniger neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden als vor einer Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag mitteilte, hat es 117 positive Tests auf Sars-Cov-2 gegeben. Vor sieben Tagen betrug der Wert 157.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Land sinkt um 2,6 auf 27,5 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Unter den Geimpften beträgt die Quote nur 8,3, unter Ungeimpften ist sie fast siebenmal höher (56,6).

Vorpommern-Kreise mit den meisten Neuinfektionen

Die meisten Ansteckungen wurden in den Kreisen Vorpommern-Greifswald (29) und Vorpommern-Rügen (23) registriert. Weniger stark breitete sich das Virus in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte (17), Nordwestmecklenburg (15), Rostock (12) und Ludwigslust-Parchim (10) aus. Die übrigen Fälle verteilen sich auf die beiden kreisfreien Städte Rostock (6) und Schwerin (5).

Landesweit wird die Corona-Lage als kontrolliert eingeschätzt, in sämtlichen Regionen steht die Corona-Ampel auf grün (Stufe 1). Bei dem für die Corona-Warnstufe entscheidenden Kriterium, die Hospitalisierungsrate, gibt es keine Veränderung gegenüber dem Vortag. Der Wert gibt die Zahl der Corona-Patienten an, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche in einer Klinik behandelt werden müssen. Er beträgt weiterhin 0,6.

Weiterer Corona-Toter im Kreis Rostock

Eine Person aus dem Landkreis Rostock ist im Zusammenhang mit einem positiven Corona-Befund gestorben. Damit steigt die Zahl der Opfer im Land auf 1198 – bei insgesamt 47 994 nachgewiesenen Ansteckungen.

Die Zahl der Menschen, die derzeit in MV mit Corona infiziert sind, steigt um 31 auf 987. Von ihnen sind 33 zur Behandlung im Krankenhaus – eine Person mehr als am Montag. 13 der Patienten müssen auf einer Intensivstation betreut werden.

Von OZ/rb