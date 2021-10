Rostock

Mehr als 300 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages – das hat es in Mecklenburg-Vorpommern seit Monaten nicht gegeben. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Dienstagnachmittag 309 neue Fälle. Mit eingerechnet sind dabei Nachmeldungen vom Montag, da aus den Gesundheitsbehörden in Schwerin und im Kreis Ludwigslust-Parchim aufgrund eines Hackerangriffs keine Daten übermittelt werden konnten. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren in MV 225 Ansteckungen gezählt worden.

Die meisten neuen Fälle wurden im Kreis Ludwigslust-Parchim registriert: 71. Im Landkreis Rostock gab es 53 Neuinfektionen – hier wütete das Virus unter anderem in mehreren Seniorenheimen. Weniger Ansteckungen gab es in Rostock (38) und den Kreisen Nordwestmecklenburg (35), Mecklenburgische Seenplatte (35), Vorpommern-Rügen (30) und Vorpommern-Greifswald (26). In der Landeshauptstadt Schwerin sind 21 Menschen positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden.

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen steigt um 6,5 auf 61,4 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Innerhalb des Landes schwankt der Wert zwischen 40,3 im Kreis Mecklenburgische Seenplatte und 78,8 im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Weitere Person in MV nach Infekt gestorben

Zudem hat es einen weiteren Corona-Toten in MV gegeben. Eine Person starb in Schwerin im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Gesamtzahl der Opfer liegt damit jetzt bei 1220.

Angestiegen ist auch Hospitalisierungsinzidenz – also der Wert der Corona-Infizierten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche im Krankenhaus behandelt werden müssen. Er liegt jetzt bei 2,1 (+0,2) und damit weiter im deutlich grünen Bereich. Erst ab einem Wert von acht erreicht die Hospitalisierung die nächste Stufe (gelb) im Corona-Warn-System des Landes. Die Auslastung auf den Intensivstationen wird mit 3,3 Prozent angegeben – ein Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Bis fünf Prozent ist dieser Marker im grünen Bereich.

Sieben von acht Regionen in MV gelb eingestuft

Insgesamt sind nach der Gewichtung aller Kriterien sieben von acht Regionen des Landes in der Warnstufe 2 (gelb) – das bedeutet, es gibt hier ein niedriges Infektionsgeschehen. Nur im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es demnach eine kontrollierte Situation (Warnstufe 1, grün).

Derzeit befinden sich landesweit 59 Corona-Infizierte in einer Klinik – zwei weniger als am Montag. 20 von ihnen müssen auf einer Intensivstation betreut werden (-3).

Mindestens einmal geimpft sind laut dem RKI-Impfdashboard 66,5 Prozent der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns. 64,2 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Impfquote insgesamt etwas höher liegt als in der Statistik ausgewiesen ist.

Von OZ/rb