Rostock

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag einen neuen Rekord erreicht. Mit 4107 neu gemeldeten Fällen liegt der Wert deutlich über dem bisherigen Höchstwert von 2778, der vor einer Woche registriert wurde.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen je 100 000 Einwohner und Woche betrug am Dienstag 905,8. Das sind 82 mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 534,1 gelegen.

Auch die Gesamtzahl der aktuell mit Corona Infizierten ist am Dienstag so hoch wie noch nie: 23 112 Menschen im Land sind akut betroffen, das sind 3219 mehr als am Montag.

Drei Regionen in MV haben Inzidenzen über 1000

Unaufhörlich klettern auch die Inzidenz-Werte in den meisten Regionen von MV: Der Kreis Nordwestmecklenburg und die Stadt Schwerin liegen jetzt bei über 1400. Das bedeutet, dass sich innerhalb einer Woche hier umgerechnet 14 von 1000 Einwohnern mit Corona infiziert haben. Auch der Kreis Ludwigslust-Parchim hat die Inzidenz von 1000 überschritten. Die „geringsten“ Inzidenzen haben derzeit die Kreise Mecklenburgische Seenplatte sowie Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 25.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 905,8

905,8 Hospitalisierungs-Inzidenz: 6,6

6,6 ITS-Auslastung: 10,3 %

10,3 % Einmal geimpft: 73,3 %

73,3 % Vollständig geimpft: 72,0 %

72,0 % Geboostert: 48,5 %

48,5 % Neue Fälle: 4107

4107 Derzeit infiziert: rund 23 112 (+3219)

rund 23 112 (+3219) Im Krankenhaus: 250 (-14)

250 (-14) Auf einer Intensivstation: 64 (-2)

64 (-2) An oder mit Corona verstorben: 1625 (+8)

Mit den Landkreisen Rostock, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg haben drei Regionen am Dienstag mehr als 700 Fälle übermittelt. Deutlicher weniger waren es in Vorpommern-Greifswald (225) und der Region Mecklenburgischen Seenplatte (316).

Weniger Patienten in den Kliniken und auf den ITS

In den Krankenhäusern nimmt derweil die Zahl der Patienten wieder ab: Am Dienstag wurden den Angaben zufolge 250 stationär mit Covid-19 behandelt, 14 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen sank die Zahl der Covid-Patienten um zwei auf 64. Vor einer Woche wurden 78 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Somit sinkt auch die ITS-Auslastung durch Covid-Kranke in MV: um 0,5 auf 10,3 Prozent. In Schwerin, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim gibt es gemessen an den zur Verfügung stehenden Intensivbetten vergleichsweise wenig Belastung durch die Corona-Pandemie, in den übrigen Regionen liegt die Auslastung deutlich über dem Landesschnitt.

Bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kamen acht neue hinzu, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie laut dem Robert Koch-Institut (RKI) auf 1625 stieg. Drei der Toten stammen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald, je zwei aus den Kreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. Ein weiteres Todesfall wird dem Kreis Ludwigslust-Parchim zugeordnet.

MV weiter in Corona-Warnstufe Orange

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – die Zahl der binnen einer Woche neu in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100 000 Einwohner – kletterte auf 6,6 (Vortag: 6,3). Sie überschritt damit den zweiten Tag infolge wieder den Schwellenwert von 6,0, weshalb für das Land insgesamt Warnstufe Orange gilt.

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist die Inzidenz in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen deutlich höher – allerdings bei einer sehr sehr geringen Zahl an Krankenhauseinweisungen. Laut dem Lagus-Bericht für Minderjährige erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahre am Dienstag landesweit den Wert von 2092, in einigen Landkreisen näherte sie sich sogar der Marke von 3000.

Laut RKI hatten bis Dienstag 73,3 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze verfügen 72 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben demnach 48,5 Prozent erhalten.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 25.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/rb