Rostock

Die Corona-Krise in Mecklenburg-Vorpommern spitzt sich weiter zu: Obwohl in weiten Teilen des Landes die Corona-Regeln der Stufen Rot oder Rot plus gelten, nimmt die Zahl der Infektionen nicht ab. Am Dienstag gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 1934 neue Ansteckungen bekannt – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im März 2020.

Bei allen zur Einschätzung der Krise wichtigen Kriterien ist eine Verschärfung der Lage zu beobachten. So stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gegenüber dem Vortag um 18,7 auf 451,1 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die landesweite Auslastung der für Covid-Patienten vorgehaltenen Betten auf den Intensivstationen wird mit 99 Prozent angegeben – ein Plus von sieben Prozent gegenüber Montag.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 14.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 451,1

451,1 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,6

8,6 ITS-Auslastung: 99 % (neues Berechnungsverfahren)

99 % (neues Berechnungsverfahren) Inzidenz Geimpfte: (wird vorübergehend nicht mehr übermittelt)

(wird vorübergehend nicht mehr übermittelt) Inzidenz Ungeimpfte: (wird vorübergehend nicht mehr übermittelt)

(wird vorübergehend nicht mehr übermittelt) Vollständig geimpft: 67,9 %

67,9 % Einmal geimpft: 71,0 %

71,0 % Geboostert: 22,6 %

22,6 % Neue Fälle: 566

566 Derzeit infiziert: rund 14 644 (+1077)

rund 14 644 (+1077) Im Krankenhaus: 395 (+12)

395 (+12) Auf einer Intensivstation: 99 (+7)

99 (+7) An oder mit Corona verstorben: 1400 (+11)

Und auch die Hospitalisierungsrate – also die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner stationär aufgenommen werden müssen, steigt um 0,5 auf 8,6. Dieses Kriterium ist entscheidend für die Einstufung des Landes im Corona-Ampelsystem. Liegt der Wert zwischen 6 und 9, wird MV in der Stufe Orange geführt. Steigt er über 9, wechselt das Land auf die Stufe Rot und es drohen auch in den Regionen schärfere Regeln, die bisher nicht in der Stufe Rot plus gelistet werden.

25 Corona-Tote in MV innerhalb von zwei Tagen

Zudem meldete das Lagus den zweiten Tag in Folge mehr als zehn Corona-Tote: Elf Personen sind an oder mit dem Virus gestorben, am Montag waren es 14. Todesfälle wurden aus den Kreisen Ludwigslust-Parchim (4), Rostock (2) und Vorpommern-Rügen (2) sowie der Stadt Schwerin (2) übermittelt. Auch im Kreis Vorpommern-Greifswald starb ein Mensch im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Inzwischen hat sich die Zahl der Toten insgesamt auf 1400 erhöht.

Nur in Schwerin gab es am Dienstag eine zweistellige Zahl an Neuinfektionen (70), in allen anderen Regionen ist der Wert dreistellig. So wurden im Kreis Ludwigslust-Parchim 350 Fälle gemeldet (inklusive Nachmeldungen aus den Vorwochen), im Kreis Rostock waren es 307, an der Mecklenburgischen Seenplatte 302. Der Kreis Vorpommern-Rügen zählte 286 positive Tests, der Nachbarkreis Vorpommern-Rügen 228. 225 Fälle waren es in der Stadt Rostock.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald steigt deutlich, während der Wert im Kreis Rostock stark abfällt. Weiterhin hat der Kreis Vorpommern-Greifswald mit einer Inzidenz von 629,4 den höchsten in MV. Schwerin liegt hingegen bei 244,7 am anderen Ende der Skala.

Belastung in den Kliniken von MV durch Covid-Patienten steigt

Schätzungen zufolge sind derzeit 14 644 Menschen in MV mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind 1077 mehr als am Montag. Durch das hohe Infektionsgeschehen steigt auch die Belastung in den Kliniken weiter an: Derzeit müssen 395 Menschen im Krankenhaus betreut werden – zwölf mehr als am Montag. 99 der Patienten sind so schwer erkrankt, dass sie auf einer Intensivstation liegen. Das bedeutet ein Plus von sieben.

Unverändert haben die Kliniken in fünf Regionen von MV bereits ihre Kapazitäten zur Behandlung von schweren Covid-Verläufen überschritten: Die Stadt Rostock und die Kreise Mecklenburgische Seenplatte, Rostock, Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald melden eine ITS-Auslastung zwischen 120 und 130 Prozent. Dass heißt, hier wurden schon zusätzliche Betten geschaffen, die inzwischen belegt sind. Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg melden jeweils 50 Prozent Auslastung.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 14.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G

HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater, Bibliotheken: 2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen

2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen Schwimmbäder: 2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen

2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ