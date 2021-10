Tagesreport - Corona in MV am Dienstag: So viele Neuinfektionen wie lange nicht – und zwei Todesfälle

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 225 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – deutlich mehr als eine Woche zuvor. Die landesweite Inzidenz bei den Ansteckungen liegt weiter über 50, die Auslastung in den Krankenhäusern steigt.