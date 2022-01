Rostock

Neuer Tageshöchstwert bei den Corona-Neuansteckungen in MV: Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 2778 Infektionen. Das sind 1040 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Am Wochenende hatte

Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Uni-Medizin Greifswald, hatte am Wochenende bekannt gegeben, dass Omikron jetzt auch in MV die vorherrschende Virusvariante ist und Delta verdrängt hat. Er rechnete mit schnell steigenden Infektionszahlen in den nächsten Wochen, hoffte aber auf einen langsameren Anstieg als etwa in Großbritannien.

Inzidenz der Neuansteckungen sprunghaft angestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt für MV steigt am Dienstag deutlich um 63 auf 534,1 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Besonders eklatant sind die Zuwächse in den Regionen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Hier klettern die Werte auf 917,9 (plus 227,3) beziehungsweise 745,4 (plus 111,9). Nur ein Kreis liegt bei der Inzidenz unter 400 – Vorpommern-Greifswald liegt derzeit bei 386,8.

Mit Blick auf die verschiedenen Altersgruppen steigt die Zahl der Infektionen unter den 5- bis 14-Jährigen seit Schulbeginn wieder stark an. Derzeit liegt die Inzidenz hier bei über 1300. Auch in der Gruppe der 0- bis 4-Jährigen gab es in den vergangenen sieben Tagen überdurchschnittlich viele Ansteckungen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 18.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 534,1

534,1 Hospitalisierungs-Inzidenz: 5,5

5,5 ITS-Auslastung: 12,6 %

12,6 % Einmal geimpft: 72,9 %

72,9 % Vollständig geimpft: 71,3 %

71,3 % Geboostert: 44,6 %

44,6 % Neue Fälle: 2778

2778 Derzeit infiziert: rund 15 264 (-2045)

rund 15 264 (-2045) Im Krankenhaus: 234 (-6)

234 (-6) Auf einer Intensivstation: 78 (+/-0)

78 (+/-0) An oder mit Corona verstorben: 1592 (+10)

Die beiden Regionen mit den meisten Neuinfektionen in absoluten Zahlen sind Nordwestmecklenburg (591 Fälle) und Ludwigslust-Parchim 531. Im Kreis Rostock haben sich 410 Menschen mit Corona angesteckt, in Vorpommern-Rügen 351 und im Kreis Mecklenburgische Seenplatte 300. In Vorpommern-Greifswald waren es 255 positive Tests, in der Hansestadt Rostock 226 und in Schwerin 114.

Zehn Corona-Tote in Vorpommern-Greifswald

Auffällig: Alle zehn der am Dienstag gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Virus-Infektion stammen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald. Die Gesamtzahl der Todesopfer erhöht sich dadurch auf 1592.

Kaum Veränderungen meldet das Lagus in den Kriterien Hospitalisierungsrate und ITS-Auslastung. Die Quote der Menschen, die mit einer Corona-Infektion binnen einer Woche je 100 000 Einwohner neu in eine Klinik eingewiesen werden müssen, liegt unverändert unter dem Grenzwert von 6,0 und das Land damit in der Corona-Warnstufe Gelb. Die ITS-Auslastung durch Covid-Kranke ist gegenüber dem Vortag leicht gesunken auf 12,1 Prozent.

Sieben von acht Kreisen und Kreisfreien Städten befinden sich nach Gewichtung der drei Kriterien Hospitalisierung, ITS-Auslastung und Neuinfektionen in der Warnstufe Orange, nur die Mecklenburgische Seenplatte ist im Ampelsystem aktuell „gelb“.

Aktuell über 15 000 Corona-Infizierte in MV

Betrachtet man die Neuinfektionen und die Genesenen der vergangenen Tage, sind aktuell in MV 15 264 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert – 2045 mehr als am Vortag. Von ihnen müssen 234 in einer Klinik behandelt werden (minus 6). 78 der Patienten haben einen so schweren Verlauf, dass sie auf einer Intensivstation betreut werden. Hier gab es keine Veränderung zum Montag.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 18.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/rb