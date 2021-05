In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag fast 300 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt worden. Das waren deutlich weniger als in der Vorwoche. Die Inzidenz im Land sinkt unter 80. Eine kreisfreie Stadt hat den Wert von 50 unterschritten, ein Kreis liegt sogar bei 35. Das ist die aktuelle Lage.