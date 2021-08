Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich weitere 136 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstagnachmittag in seinem Tagesbericht. Vor einer Woche waren es am gleichen Tag 73 Fälle gewesen.

In vier der acht Landkreise und kreisfreien Städte gibt es auffällig viele Infektionen: Ludwigslust-Parchim hat 26 Ansteckungen, Vorpommern-Greifswald 26, die Stadt Rostock 20 und die Stadt Schwerin 20. Die übrigen Kreise hatten jeweils sieben Meldungen von positiven Tests auf Sars-Cov-2.

Die landesweite 7-Tage-Inzidenz steigt am Dienstag auf 29,2 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche – ein Plus von 3,6 gegenüber dem Vortag. Den deutlichsten Anstieg innerhalb von MV verzeichnet die Landeshauptstadt: In Schwerin schnellt der Wert um 12,6 nach oben und liegt jetzt bei 54,4. Damit hat die Stadt die rote Inzidenzstufe überschritten. Die beiden Risikofaktoren Krankenhauspatienten und Intensivbettenauslastung stufen die rote Stufe in der Corona-Ampel des Landes auf orange herab.

Rostock den dritten Tag in Folge orange – mit Folgen

Im gleichen Status befindet sich die Hansestadt Rostock – jetzt schon den dritten Tag in Folge. Die Inzidenz hier klettert am Dienstag weiter um 3,8 auf 60,2 und ist noch immer die höchste im Land. Das hat nun Konsequenzen: Wie Rostocks Stadtverwaltung am Montag angekündigte hatte, gelten nun schärfere Corona-Regeln. So müssen Schüler am Mittwoch (18.8.) doch wieder Maske tragen, zudem sind am Montag (23.8.) vielerorts Tests Pflicht, sofern die Bürger nicht geimpft oder genesen sind.

Derzeit gelten nach Lagus-Angaben 722 Menschen im Land als infiziert, das sind 103 mehr als noch am Montag. Auf die Auslastung in den Krankenhäusern hat das weiter kaum einen Einfluss: Die Zahl der Patienten steigt nur minimal um eins auf 20, die Zahl aufgrund einer Covid-19-Erkrankung belegten Intensivbetten beträgt unverändert fünf.

Von OZ/rb