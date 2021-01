Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern scheint der Aufwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen gestoppt: Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 274 weitere Ansteckungen – das sind 26 weniger als am Donnerstag der Vorwoche. Vier weitere Menschen sind im Zusammenhang mit der Virus-Infektion gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 1000.000 Einwohner in 7 Tagen) für MV sinkt, auch in vielen Regionen des Landes sind die Inzidenz-Werte rückläufig.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnen weiter die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (85) und Vorpommern-Greifswald (57). Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es 45 bestätigte Ansteckungen mit Sars-Cov-2 seit Mittwochnachmittag.

Alle drei Landkreise haben weiter eine Inzidenz von über 150, was unter anderem Schul- und Kitaschließungen zur Folge haben kann. Die Inzidenz in Gesamt-MV sinkt um 5,6 auf 107,9. Die größten Veränderungen gibt es an der Seenplatte und in Vorpommern-Rügen, hier fällt der 7-Tages-Wert jeweils um rund 20.

Jetzt 344 Corona-Tote in MV seit Beginn der Pandemie

Die neuen Todesfälle verteilen sich auf die Corona-Hotspots des Landes. Zwei Menschen von der Seenplatte starben, zwei aus Vorpommern-Greifswald. Die Zahl der Corona-Toten aus MV seit März 2020 liegt jetzt bei 344.

Derzeit gelten Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zufolge 3555 Menschen im Land als infiziert – genauso viele wie am Mittwoch. Die Zahl der Genesenen sowie die Zahl der Ansteckungen hielten sich damit in etwa die Waage. Von den Menschen mit positivem Corona-Test müssen aktuell 383 im Krankenhaus behandelt werden (+3), 88 auf einer Intensivstation (unverändert zum Vortag).

Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 17.834 bestätigte Corona-Infektionen in MV.

