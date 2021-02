Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 258 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert geworden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag bekannt. Die Zahl liegt leicht über dem Niveau der Vorwoche, als 242 Ansteckungen gemeldet wurden.

Auch die Zahl der Toten steigt weiter. Am Donnerstag wurden 14 Verstorbene mit positivem Corona-Test übermittelt. Vier von ihnen stammten aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, je drei von der Mecklenburgischen Seenplatte und aus Schwerin sowie jeweils zwei aus Ludwigslust-Parchim und der Hansestadt Rostock. Damit sind in MV seit Beginn der Pandemie 520 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Deutlicher Sprung bei der Inzidenz in Vorpommern-Greifswald

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) in MV steigt leicht an auf 86,8 (+1,1). Anders ist die Situation in zwei Regionen: Im Landkreis Vorpommern-Greifswald klettert der Wert deutlich von 163,4 auf 181,2. Hier wurden 118 neue Ansteckungen gezählt. Schwerin springt wieder über die 100er Marke und hat jetzt eine Inzidenz von 102,5 (vorher 95,1). In der Landeshauptstadt wurden zwölf Neuinfektionen registriert.

Die übrigen neuen Fälle verteilen sich auf die Mecklenburgische Seenplatte (45), Ludwigslust-Parchim (30), Landkreis Rostock (17), Rostock (15), Nordwestmecklenburg (11) und Vorpommern-Rügen (10). Alle Inzidenz-Werte für die einzelnen Regionen finden Sie hier auf einer Karte.

Da nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts seit Mittwochnachmittag 395 Personen genesen sind, gelten aktuell 2919 Menschen im Land als infiziert – 151 weniger als am Vortag. Dem gegenüber steht allerdings eine deutliche Zunahme von Corona-Patienten in den Krankenhäusern. 60 Menschen mit positivem Test sind neu in einer Klinik aufgenommen wurden, die derzeitige Gesamtzahl steigt auf 445. 79 (+4) von ihnen müssen auf einer Intensivstation behandelt werden.

Von OZ