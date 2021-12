Rostock

In fünf von acht Regionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell keine freien Intensivbetten mehr. Das geht aus dem Tagesbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor, der am Donnerstagnachmittag veröffentlicht wurde. Erstmals weist das Land die Gesamt-Auslastung der Intensivstationen aus. Bisher war angegeben worden, wie hoch die anteilige Auslastung der ITS durch Covid-Patienten ist.

Die ITS-Betten im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind zu 150 Prozent belegt. Bei einem Wert von mehr als 100 Prozent mussten bereits zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, um alle Patienten zu versorgen. Auch die Kreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald liegen über der Vollauslastung (jeweils 114 Prozent). Zu 100 Prozent ausgelastet sind die Intensivstationen in Rostock und dem Landkreis Rostock.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 9.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 413

413 Hospitalisierungs-Inzidenz: 7,3

7,3 ITS-Auslastung: 90 %

90 % Inzidenz Geimpfte: 64,0

64,0 Inzidenz Ungeimpfte: 1142,5

1142,5 Vollständig geimpft: 67,6 %

67,6 % Einmal geimpft: 70,6 %

70,6 % Geboostert: 18,6 %

18,6 % Neue Fälle: 1219

1219 Derzeit infiziert: rund 13 942 (+239)

rund 13 942 (+239) Im Krankenhaus: 401 (-3)

401 (-3) Auf einer Intensivstation: 90 (+4)

90 (+4) An oder mit Corona verstorben: 1371 (+4)

Dagegen ist die Lage in den übrigen Regionen Schwerin, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim mit einer Auslastung von weniger als 40 Prozent noch vergleichsweise entspannt. Ab einer Auslastung von 80 Prozent gilt für dieses Kriterium die höchste Warnstufe Rot, zwischen 30 und 55 liegt der Wert in der Warnstufe Gelb. Landesweit wird die Auslastung der ITS mit 90 Prozent angegeben.

Fast 14 000 Menschen in MV gerade mit Corona infiziert

Aktuell sind fast 14 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Corona-Virus infiziert. Am Donnerstag hat sich die Zahl der Ansteckungen um 1219 Personen erhöht. Darunter könnten sich einige ältere Fälle befinden, da die Zahlen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim aufgrund einer Hacker-Attacke nachträglich in die Statistik eingepflegt werden.

Der Tageswert der Neuinfektionen liegt deutlich unter dem der Vorwoche, als mit 1626 Infektionen ein Allzeithoch erreicht wurde. Auch an den vergangenen beiden Tagen lag die Zahl der Neuinfektionen mit über 1400 wesentlich höher.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen sinkt gegenüber Mittwoch um 11,2 auf 413 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Unter den Geimpften liegt der Wert bei 64, unter den Ungeimpften bei 1142,5. Zu letzterer Gruppe gehören auch Kinder unter zwölf Jahren, für die es bisher keine Impf-Empfehlung gab und die gleichzeitig eine besonders hohe Inzidenz vom über 1200 aufweisen.

Die meisten Ansteckungen verzeichneten die Kreise Mecklenburgische Seenplatte (277), Vorpommern-Greifswald (261) und Vorpommern-Rügen (233). Etwas weniger Fälle waren es im Kreis Rostock (190) und Ludwigslust-Parchim (142, eventuell inklusive Nachmeldungen). Im Kreis Nordwestmecklenburg hat es 66 Infektionen gegeben, in Schwerin 50.

Was gilt heute in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 9.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: HRO, MSE, SN, LRO: geschlossen; VR, VG: 2G plus; NWM, LUP: 2G

HRO, MSE, SN, LRO: geschlossen; VR, VG: 2G plus; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater, Bibliotheken: 2G plus; MSE, HRO, LRO: geschlossen

2G plus; MSE, HRO, LRO: geschlossen Schwimmbäder: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus, HRO: geschlossen

2G plus, HRO: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Für die Stadt Rostock werden im Lagus-Bericht null Fälle angegeben. Auf Nachfrage der OZ sagte Gesundheitssenator Steffen Bockhahn, es gebe technische Probleme. Nach vorläufigen Zählungen habe es in Rostock etwa 130 weitere Infektionen gegeben. Die tatsächliche Zahl werde allerdings voraussichtlich erst am Freitag feststehen.

Vier weitere Corona-Tote in MV

Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern nimmt um drei ab und liegt jetzt bei 401. Von ihnen befinden sich 90 auf einer ITS – das sind vier mehr als am Vortag.

Vier weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Zwei von ihnen stammten aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald, je einer aus den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen. Die Gesamtzahl der Opfer erhöht sich auf 1371.

Deutlich gesunken ist die Hospitalisierungsrate im Land – die Zahl der Corona-Infizierten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche neu ins Krankenhaus eingewiesen werden muss. Der Wert fällt um 1,1 auf 7,3 und liegt damit weiter in der Warnstufe Orange. Die Hospitalisierung ist im Corona-Ampelsystem des Landes der wichtigste Marker für die Einschätzung der Pandemie.

