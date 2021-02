Rostock

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern ist auch am Donnerstag nahezu unverändert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Nachmittag 199 neue Fälle – vor einer Woche waren es 197. Weitere acht Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land sinkt leicht um 0,6 und liegt jetzt bei 63,6 Fällen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Seit Tagen ist hier keine wesentliche positive Entwicklung zu erkennen. Beim MV-Gipfel am gestrigen Mittwoch wurde festgelegt, dass weitreichende Lockerungen im Einzelhandel, der Gastronomie und im Tourismus erst ab einer landesweiten Inzidenz von unter 35 möglich sind.

Viele Neuinfektionen in Vorpommern-Greifswald

Die meisten Neuinfektionen verzeichnete einmal mehr der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Hier wurden 69 Ansteckungen gezählt. Deutlich weniger positive Tests auf Sars-Cov-2 gab es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (30), Mecklenburgische-Seenplatte (26), Nordwestmecklenburg (26) und dem Landkreis Rostock (24). In der Stadt Rostock wurden zwölf neue Fälle entdeckt, in Schwerin acht und im Landkreis Vorpommern-Rügen vier.

Bei den regionalen Inzidenzwerten gibt es die größten Veränderungen in zwei Landkreisen: An der Mecklenburgischen Seenplatte sinkt der Wert um 10,9 auf jetzt 55,4. Im Landkreis Rostock, der vor kurzem noch unter einer Inzidenz von 35 lag, klettert die Kennzahl weiter – am Donnerstag um 7,9 auf 71,8. Der positive Trend in Vorpommern-Greifswald scheint vorerst gestoppt. Die Inzidenz liegt hier weiter über 120.

Die Todesopfer kommen aus der Mecklenburgische Seenplatte (3), dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald (je 2) und Landkreis Rostock (1). Die Gesamtzahl der Gestorbenen steigt auf 727.

Aktuell sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 2267 Menschen in MV mit dem Virus infiziert, das sind 22 mehr als am Vortag. 272 von ihnen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden (-11), 47 von ihnen auf einer Intensivstation (+1).

Von OZ