Rostock

Die täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigen in Mecklenburg-Vorpommern seit drei Wochen wieder – auf die Krankenhäuser hat das allerdings bisher keine großen Auswirkungen. Während das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstagnachmittag 50 Ansteckungen und damit ein Plus um fast 230 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (22 Fälle) bekannt gab, bleibt die Belastung in den Klinken überschaubar. Nur sechs der derzeit 340 Infizierten müssen in einem Krankenhaus behandelt werden, keiner der Patienten benötigt eine intensivmedizinische Betreuung. Mit einem aus dem Landkreis Rostock gemeldeten Corona-Todesfall liegt die Zahl der Opfer im Zusammenhang mit dem Virus jetzt bei 1183.

Inzidenz im Land steigt weiter an

Die landesweite 7-Tage-Inzidenz steigt um 1,6 auf 13,7. Im Ländervergleich nahm MV den RKI-Werten vom Vortag zufolge den fünftbesten Platz ein. Deutlich weniger Neuinfektionen hatte es zuletzt in den übrigen vier ostdeutschen Bundesländern gegeben. Der Durschnitt lag bei 19,4, in Berlin und Hamburg ist die Inzidenz bereits wieder über 30 geklettert, ebenso im Nachbarland Schlewsig-Holstein.

Die mit Abstand meisten Neuinfektionen werden dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zugeschrieben. 20 Fälle sorgen für einen starken Anstieg der Inzidenz um 8,5 auf 26. Der Landkreis hat damit den höchsten Wert in MV. Auch in Schwerin steigt die Inzidenz mit 8,3 auf 18,8 vergleichsweise kräftig, bei neun Ansteckungen am Donnerstag.

Die weiteren Infektionen verteilen sich wie folgt: Rostock (9), Nodwestmecklenburg (6), Landkreis Rostock und Mecklenburgische Seenplatte (je 2) sowie Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen (je 1). Den niedrigsten Inzidenzwert hat weiter der Seenplatte-Kreis mit 6,2.

Wie das Lagus weiter mitteilt, gibt es derzeit landesweit drei Corona-Fälle an Schulen – zwei Schüler und ein Lehrer. An den Kitas habe es in den vergangenen sieben Tagen keine positiven Tests gegeben. Welche Auswirkungen eine einzelne Infektion jedoch haben kann, zeigt sich gerade in Grevesmühlen.

Von OZ/rb