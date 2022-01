Tagesreport - Corona in MV am Donnerstag: Mehr als 2000 Neuinfektionen – Land weiter in Warnstufe Gelb

Den dritten Tag in Folge sind in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2000 Ansteckungen mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Mehr Corona-Infizierte mussten zuletzt ins Krankenhaus – das Land bleibt aber knapp unter einem wichtigen Grenzwert.