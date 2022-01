Erneut sind am Donnerstag deutlich mehr neue Ansteckungen mit Sars-Cov-2 in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt worden als vor einer Woche. Die Inzidenzwerte erreichen ungeahnte Höhen. Aber: Weil weniger Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wird das Land jetzt wieder in der Corona-Warnstufe Gelb geführt.