Corona in MV am Donnerstag: Seenplatte springt auf Rot

Rostock

Corona grassiert weiter: Am Donnerstag hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 807 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert– am Vortag war es noch die Rekordzahl von 927.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt trotzdem weiter deutlich um 31,7 auf 237,7 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die Warnstufe in der Corona-Ampel des Landes zeigt bei diesem Kriterium wieder auf rot (hohes Infektionsgeschehen).

In Vorpommern-Greifswald über 150 Ansteckungen

Die meisten Neuinfektionen wurden im Landkreis Vorpommern Greifswald gezählt: 156. Die Inzidenz stieg in der Region damit um 33,9 auf 201,9. Die höchste Siebe-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen weist mit 303 aber der Kreis Vorpommern-Rügen auf, dort wurden 128 weitere Fälle erfasst. 61 Ansteckungen registrierte die Stadt Rostock, jeweils 94 hatte der Landkreis Rostock, 147 die Mecklenburgische Seenplatte. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden 102 positive Tests vorgenommen. Deutlich weniger waren es im Kreis Nordwestmecklenburg (72) und der Landeshauptstadt Schwerin (47).

In den Rostock und Mecklenburgische Seenplatte sind zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt jetzt 1292.

Wieder mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Mit 251 Corona-Patienten, die derzeit in einer Klinik behandelt werden müssen, steigt diese Zahl um 26 im Vergleich zum Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz – das Haupt-Kriterium in der Bewertung der Corona-Lage im Land – stieg landesweit auf 6,5 Krankenhausfällen je 100 000 Einwohner in einer Woche und damit in der Warnstufe Gelb (niedriges Infektionsgeschehen). Am höchsten ist der Wert in den Kreisen Ludwigslust-Parchim (9,9), Vorpommern-Rügen (9,3) und Mecklenburgische Seenplatte (8,9), am niedrigsten in Vorpommern-Greifswald (1,3).

Von den Patienten müssen aktuell 62 auf einer Intensivstation betreut werden, 4 mehr als am Mittwoch. Die ITS-Auslastung durch Corona-Infizierte steigt um 0,6 auf 10,3 Prozent. Der Wert dieses Kriteriums liegt landesweit weiterhin in der Warnstufe Orange.

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist die Auslastung derzeit am höchsten: 19,4 Prozent bedeutet Warnstufe Rot.

Seenplatte jetzt mit Warnstufe Rot

Nach Gewichtung aller Kriterien befindet sich MV derzeit weiter in der Warnstufe Orange. Drei Regionen sind ebenfalls Orange: die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen, und Ludwigslust-Parchim. Die Mecklenburgische Seenplatte springt auf Rot. Bei drei Tagen „orange“ in Folge treten zwei Tage später verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Dies ist bereits in den Kreisen Rostock und Vorpommern-Rügen der Fall, ab Freitag gilt auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die 2G-Regel in vielen Freizeitbereichen.

Schwerin führt vorsorglich 2G ein

In der Landeshauptstadt Schwerin gilt von diesem Freitag an vorsorglich 2G für Veranstaltungen in städtischen Kultureinrichtungen in Innenräumen - obwohl die Stadt in den vergangenen Tagen in der Zone „gelb“ war. Ausnahmen gelten unter anderem für Veranstaltungen, die sich überwiegend an Kinder und Jugendliche richten, wie die Stadt mitteilte.

Vollständig geimpft sind in Mecklenburg-Vorpommern 66,1 Prozent der Bevölkerung. Eine Impfung haben 68,0 Prozent. Die Quote der Auffrischungsimpfungen liegt lediglich bei 5,2 Prozent.

Von OZ/rb/jps