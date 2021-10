Rostock

Die Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern häufen sich: Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag mitteilte, wurden 262 Neuinfektionen registriert. Das sind 67 mehr als vor einer Woche. Die Inzidenz steigt um vier auf 87 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Innerhalb des Landes haben inzwischen zwei Regionen die Inzidenz von 100 überschritten: der Kreis Vorpommern-Rügen mit 108,7 und die Hansestadt Rostock mit 104,8. Kurz vor dem Wert liegt der Kreis Nordwestmecklenburg (97,5). Dagegen ist die Lage in Schwerin (64,8) oder dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (69,1) vergleichsweise überschaubar.

Vier weitere Corona-Tote in MV

Die meisten Neuinfektionen wurden im Kreis Vorpommern-Rügen gezählt (60). In Rostock waren es 48 Fälle, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte 44 und im Kreis Nordwestmecklenburg 41. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald übermittelte 32 Ansteckungen. Die übrigen Fälle verteilen sich auf die Kreise Rostock (18) und Ludwigslust-Parchim (13) sowie die Stadt Schwerin (6).

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einem positiven Test auf Sars-Cov-2 sind bekannt geworden. Drei Menschen starben im Landkreis Rostock, eine Person in der Hansestadt Rostock. Die Gesamtzahl der Opfer steigt damit auf 1243.

Alles Landesteile von MV mit gelb eingestuft

Die Inzidenz der Hospitalisierung – also der Anzahl der Corona-Erkrankten in den Kliniken je 100 000 Einwohner in einer Woche – steigt um 0,6 auf 2,3. Derzeit sind 76 Menschen mit einer Infektion zur Behandlung im Krankenhaus, neun mehr als am Vortag. Die Auslastung auf den Intensivstationen sinkt leicht um 0,3 auf 2,5 Prozent. Dem Lagus-Bericht zufolge werden 14 Personen auf einer ITS betreut, drei weniger als am Mittwoch.

Beide Werte – Hospitalisierung und ITS-Auslastung – liegen landesweit und in allen Regionen im grünen Bereich. Durch die hohen Zahlen bei den Neuinfektionen sind jedoch alle Landesteile nach der risikogewichteten Einstufung im gelben Status.

Von OZ/rb