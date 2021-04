Rostock

Den zweiten Tag in Folge sind in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 400 Ansteckungen mit dem Coronavirus gezählt worden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Donnerstagnachmittag 433 neue Fälle. Das waren 130 mehr als am Gründonnerstag und drei weniger als am Vortag. Es ist davon auszugehen, dass es sich um etliche Nachmeldungen von der Osterfeiertagen handelt.

Auch die Zahl der Todesfälle ist hoch: Elf Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Drei Menschen stammen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, je zwei aus Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und Schwerin, je einer aus Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Rostock. Die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt damit 897.

Fast 100 Fälle in zwei Regionen

Die 7-Tage-Inzidenz in MV steigt deutlich um 6,6 und liegt jetzt bei 95,1. Auch in den einzelnen Regionen kommt es zum Teil zu heftigen Schwankungen. An der Seenplatte steigt der Wert nach 99 Infektionen um 20,2 auf 161,6 an. Auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim geht die Zahl deutlich nach oben: 128,4 bedeutet ein Plus von 19,8 im Vergleich zum Vortag. Hier waren 91 neue Fälle gemeldet worden.

Die weiteren Ansteckungen verteilen sich wie folgt: Landkreis Rostock 59, Vorpommern-Greifswald 46, Vorpommern-Rügen 43, Hansestadt Rostock 40, Nordwestmecklenburg 37 und Schwerin 18. Vorpommern-Rügen klettert beim Inzidenzwert wieder über die 50er-Marke, bleibt aber die Region mit den wenigsten Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sinkt die Inzidenz wieder unter 100 – 79,4 bedeuten ein Minus von 21,2.

Im Land gelten Schätzungen zufolge derzeit 3356 Personen als infiziert, 104 mehr als am Mittwoch. 299 (- 15) von ihnen müssen in einer Klinik behandelt werden, 82 (+1) davon auf einer Intensivstation.

