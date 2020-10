Rostock

In MV sind seit Donnerstag 43 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag bekannt. Die Zahl ist der dritthöchste Wert überhaupt seit Beginn der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern. Lediglich Ende März gab es an zwei Tagen mehr neue Fälle.

Besonders stark betroffen ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 18 Neuinfektionen. Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden zehn neue Fälle gezählt, im Vorpommern-Greifswald sieben. Positive Testergebnisse gab es weiterhin im Landkreis Rostock (4), der Hansestadt Rostock (3) und in Schwerin (1).

Anzeige

Mehr lesen: Wirbel um Elternbrief an Rostocker Schule: Schlechte Noten nach Urlaub im Risikogebiet?

Reiserückkehrer und private Feiern als Ursache

Der starke Anstieg, zuletzt gab es am 31. März 2020 mit 46 Fällen einen vergleichbaren Wert, ist laut dem Lagus auf verschiedene lokale Ausbrüche zurückzuführen. Als Beispiele nannte Sprecherin Anja Neutzling Geburtstage und Kommunion. Zudem gebe es eine Vielzahl von Reiserückkehrern, die positiv getestet worden seien, sowie Personen, die sich durch den Aufenthalt in anderen Bundesländern angesteckt hätten.

„Wir müssen weiter umsichtig sein, um die Pandemie einzudämmen. Beim Zusammensein mit Vertrauten oder auch beim Reisen besteht momentan das größte Ansteckungsrisiko. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Regeln zu einzuhalten. Abstand halten, auf Hygieneregeln achten und die Alltagsmaske tragen“, betonte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

Auf dem Laufenden bleiben: Liveblog zur Corona-Situation in MV

Landkreis Nordwestmecklenburg im Fokus

Im Landkreis Nordwestmecklenburg beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, jetzt 16,6. Die Corona-Ampel im Lagus-Bericht steht in dieser Region weiter auf Gelb. Als kritisch gilt ein Wert von 50 oder mehr.

Lesen Sie auch: Corona-Fall in Rostock: Psychiatrische Pflegeeinrichtung geschlossen

Zuletzt wurden in der Region mehrere Fälle einer privaten Feier in Neukloster zugeordnet. Auf OZ-Nachfrage sagte Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, dass es auch in Herrnburg nach einer Privat-Fete eine Häufung von Corona-Fällen gab. Sechs Menschen seien in den vergangenen Tagen in diesem Zusammenhang positiv getestet worden.

Lesen Sie auch: Corona-Fall an Klinikum: Ambulante Physiotherapie in Neubrandenburg geschlossen

Gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten oder müssen (von 144 auf 147). Zwei Corona-Patienten wurden aufgrund eines schweren Verlaufs neu auf eine Intensivstation verlegt, insgesamt war das bisher bei 25 Personen der Fall.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

In dieser Woche kamen im Land 95 Corona-Infektionen hinzu. Insgesamt wurden damit bisher 1247 positive Testergebnisse in MV registriert. Schätzungen zufolge sind 1085 an Covid-19 erkrankte Personen bereits wieder genesen. Unverändert ist seit Monaten die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen (20).

Von OZ